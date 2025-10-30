[인사] 농림축산식품부 외

유대인의 전통 음식인 베이글은 야들야들한 식빵에 길든 한국인 입맛에는 질기고 퍽퍽한 편이다. 두 차례에 걸쳐 발효한 반죽을 삶은 뒤 오븐에서 구워서 내는 베이글은 밀가루와 이스트(발효제), 물, 소금으로 담백한 맛을 낸다. 식빵 등과 달리 달걀이나 우유, 버터를 넣지 않아 지방·당분 함량이 적고 소화도 잘 되는 편이다. 유명 베이커리 ‘런던베이글뮤지엄’(