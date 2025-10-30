정영혜 김포시의원, 민주당 참좋은지방정부 정책자문위원에 임명

경기 김포시의회는 정영혜 시의원이 더불어민주당 참좋은지방정부위원회 정책자문위원으로 임명됐다고 30일 밝혔다. 정 의원은 “이번 활동을 계기로 김포와 수도권 접경지 발전에 일조하겠다”고 포부를 전했다.

정 의원은 전날 서울 여의도 국회박물관에서 박승원(광명시장) 참좋은지방정부위원장으로부터 임명장을 받았다. 위원회는 민주당 중앙당과 지방정부·의회 간 정책가교 역할을 하는 협력기구다. 지방분권형 개헌 및 국가균형발전 의제의 구체적인 실천 방안을 마련한다.

중앙당 1급 포상을 두 차례 수상한 정 의원은 현재 민주당 경기도당 대변인과 김포시의회 민주당 원내대표를 맡고 있다. 정 의원은 “김포가 서울 옆 도시가 아닌 독립된 대도시로 우뚝 설 수 있도록 균형발전의 실현에 힘쓰겠다”고 말했다.

이어 “경기 서북부는 군사적 제약 속에서도 대한민국의 평화·안보·생태적 가치를 상징한다”며 “이 지역의 가치를 살리면서 그 중심에 김포가 평화와 발전이 공존하는 도시로 자리매김하도록 노력할 것”이라고 덧붙였다.

