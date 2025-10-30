콜마비앤에이치 ‘애터미 혈당컷 여주’, 식품기술대상 장려상 수상

국내 건강기능식품 ODM 전문기업 콜마비앤에이치(대표 윤여원)는 자체 기술로 개발한 ‘애터미 혈당컷 여주’가 ‘2025 한국식품연구원 식품기술대상’에서 장려상을 수상했다고 30일 밝혔다.

‘한국식품연구원 식품기술대상’은 우수 기술로 식품산업 발전에 기여한 제품을 선정해 포상하는 행사로, 올해는 11개 기업이 수상 명단에 올랐다.

‘애터미 혈당컷 여주’는 콜마비앤에이치가 독자 개발한 개별인정형 기능성 원료 ‘미숙여주주정추출분말’을 함유했다. 인체적용시험을 통해 식후 혈당 조절 기능성을 인정받았으며, 건강기능식품 업계 최초로 3.0mm 초소형 정제 제형을 구현해 삼킴 부담을 줄였다. 여주의 쓴맛을 개선하면서도 유효성분 안정성을 유지해 맛과 품질을 모두 잡았다는 평가다.

주원료인 여주는 국내 농가와의 계약재배를 통해 100% 국산 원료만 사용했으며, 국제 비건 인증 ‘V-label’을 획득해 윤리적 소비 측면에서도 경쟁력을 인정받았다.

콜마비앤에이치 관계자는 “이번 수상은 자체 R&D 역량과 지속가능한 생산체계가 인정받은 결과”라며 “앞으로도 기술 혁신을 통해 차별화된 건강기능식품 솔루션을 제공하겠다”고 말했다.

