故 김주혁, 오늘(30일) 사망 8주기…그리운 ‘구탱이 형’

사진=KBS '1박2일' 방송화면 캡처

배우 고(故) 김주혁이 세상을 떠난 지 8년이 흘렀다.

고 김주혁은 지난 2017년 10월 30일 서울 강남구 삼성동 영동대로 인근에서 발생한 차 사고로 세상을 떠났다. 당시 고인은 사고 직후 병원으로 이송됐지만 의식을 회복하지 못하고 숨을 거뒀다. 1972년생인 그는 사망 당시 45세였다.

유명 배우 고 김무생의 아들인 김주혁은 1998년 SBS 8기 공채 탤런트로 데뷔했다. 영화 'YMCA 야구단' '싱글즈' '어디선가 누군가에 무슨일이 생기면 틀림없이 나타난다 홍반장' '광식이 동생 광태' '청연' '아내가 결혼했다'와 드라마 '프라하의 연인' '무신' '구암 허준' 등에 출연해 안정적인 연기력을 바탕으로 인기를 얻었다.

특히 김주혁은 2013년부터 2015년까지 KBS 2TV 예능 '1박2일'의 멤버로 활약, '구탱이 형'이라는 친근한 별명으로 불리며 사랑받았다.

유작이 된 영화 '독전'을 통해서 그는 제55회 대종상 영화제 남우조연상, 제39회 청룡영화상 남우조연상, 제55회 백상예술대상 영화 부문 남자 조연상 등을 수상했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지