‘항체 연구 거점’ 홍천 국가클러스터 준공

감염병 백신과 항체 치료제를 개발하는 국가 단위 연구단지가 강원 홍천군에 문을 열었다.



강원도는 29일 홍천군 북방면 중화계리 일원에서 ‘홍천 국가항체클러스터’ 준공식을 열었다.



도에 따르면 국가항체클러스터는 △중화항체 치료제 개발 지원센터 △미래 감염병 신속대응 연구센터 △면역항체 치료소재 개발 지원센터로 구성된다.



중화항체센터는 감염병과 바이러스에 대응하기 위한 중화항체를 개발하는 역할을 하게 된다. 초고속 자동세포 분리·분석 장비를 갖춰 항체 발굴 기간을 기존 12주에서 1주로 획기적으로 단축하게 될 전망이다. 미래 감염병 센터는 신·변종 감염병 연구를 수행하면서 지역·국가차원 감염병 대응 네트워크 중심지로 기능할 예정이다. 면역항체센터는 기업·연구기관과 협업해 치료용 항체 소재를 개발하게 된다.



항체클러스터에는 현재 11개 기업이 입주한 상태다. 올 연말까지 4개 기업이 추가로 들어올 예정이다. 첨단장비를 갖춘 대규모 연구시설이 조성됐다. 도는 향후 비즈니스센터와 행복주택 등 입주 기업들을 위한 지원시설을 순차적으로 확대할 계획이다.



김진태 지사는 “지역과 국가를 잇는 바이오 연구개발 거점으로 도약하는 한편 세계 항체산업을 선도할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지