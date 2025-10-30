극한 환경서 냉난방공조 성능 시험

삼성전자가 일본 최북단에 있는 홋카이도 아사히카와에 ‘삼성 냉난방공조(HVAC) 테스트 랩’을 설립한다. 극한 환경에서도 안정적인 난방 성능을 구현할 수 있는 기술을 개발하기 위해서다.



삼성전자는 29일 아사히카와 지역의 극한 기후를 활용해 냉난방기의 난방 성능을 좌우하는 ‘제상 시스템’과 고효율 냉난방 시스템 ‘히트펌프 솔루션’의 신뢰성 검증을 진행할 예정이라고 밝혔다.



아사히카와는 내륙 분지로 겨울철 최저 기온이 영하 20도 이하, 월 누적 적설량이 최대 127㎝에 달하는 혹한?강설 지역이라 극한 환경에서 성능을 시험하기에 좋은 곳이다.



제상 시스템은 냉난방기 핵심 부품인 열교환기에 쌓이는 성에를 제거하는 기술이다. 난방 운전 중 응축된 수분이 성에 형태로 열교환기에 응고되면 열교환기의 성능이 떨어지므로 적절한 시점에 제상 시스템을 가동해야 안정적인 성능을 유지할 수 있다.



삼성전자는 스웨덴 왕립공과대학 등 유럽 지역 연구기관들과 협업해 진행 중인 히트펌프 기술 고도화 연구의 결과를 아사히카와 테스트 랩에서 검증해 한층 강력한 성능을 내는 제품 개발에 박차를 가할 예정이다.



아사히카와 테스트 랩은 삼성 일본연구소(SRJ), 홋카이도 대학과의 공동 연구에 참여해 현지 기후와 실거주 환경을 반영한 HVAC 핵심 기술 고도화도 진행한다. 삼성전자는 앞으로 고성능·고효율 솔루션을 개발해 글로벌 시장을 적극 공략할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지