LG전자, KT와 ‘양자 인터넷’ R&D 동맹

LG전자가 KT와 손잡고 양자 인터넷 통신 분야 핵심 기술 확보에 나선다. 인공지능(AI)·로봇 등 미래 신기술의 상용화에 맞물려 통신 보안 기술의 중요성이 높아진 가운데, 기존 대비 획기적으로 높은 수준의 보안성을 제공하는 양자 직접 통신(QDC)이 미래 먹거리가 될 것이라는 판단하에 시장 선점에 나선 것이다.

LG전자는 최근 서울 서초구 KT우면연구센터에서 KT와 양자 인터넷 공동 연구개발(R&D) 및 기술 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 협약에 따라 LG전자와 KT는 QDC 기반 초(超)보안 네트워크 구축을 위한 공동 연구를 진행한다.

QDC는 양자 컴퓨터의 기본 정보 단위인 큐빗으로 정보를 전달한다. 큐빗은 일반 컴퓨터의 비트가 0 또는 1의 상태만 가지는 것과 달리 0과 1의 상태를 동시에 가지는 ‘중첩’ 상태를 표현할 수 있다. QDC는 이런 특성을 활용해 데이터 전송 과정에서 전례 없는 수준의 보안과 연산 능력을 제공한다. 양자 상태에 데이터를 담아 전송하는 중 불법 도·감청 시도가 발생하면, 양자 상태가 붕괴돼 전송 중인 데이터의 탈취 가능성을 원천 차단한다. 개인 통신뿐 아니라 AI홈, 로봇 기반 스마트팩토리, 자율주행차 등 기계와 사람 간 통신이 필수적인 미래 통신 융복합 서비스 분야에서도 강력한 정보 데이터 보안 능력을 제공할 것으로 기대된다.

LG전자는 그간 축적한 원천기술을 바탕으로 양자 인터넷 통신 핵심 기술개발을 주도할 계획이다. LG전자는 양자 통신 분야에서 보안성과 전송 속도를 동시에 높이는 혁신 기술 개발에 성공한 바 있다. 해당 기술은 지난해 국제 학술지 사이언티픽 리포트에 게재돼 ‘2024년도 물리학 분야 톱 100’ 논문으로 선정되는 동시에 양자 기술 분야 인용도 및 주목도 평가에서 전체 2위에 올랐다.

