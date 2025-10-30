“경영 노하우 공유”… 中企 경쟁력 강화 돕는다 [상생경영 특집]

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

​ 삼성전자 스마트공장 전문위원이 전북 익산에 있는 농기계 제조업체 ‘위제스’를 찾아 스마트공장 컨설팅을 진행하고 있다. 삼성전자 제공

삼성은 ‘함께가요 미래로! 인에이블링 피플(Enabling People)’이라는 사회공헌(CSR) 비전 아래 중소기업 지원에 나서고 있다.



대표적인 사례가 ‘삼성 스마트공장’이다. 국내 중소기업의 경쟁력을 강화하고 함께 성장할 수 있도록 지원하는 프로그램으로, 2015년 경북 도내 중소기업을 대상으로 사업을 시작해 지금까지 누적 약 3400곳의 중소·중견기업을 지원해 왔다.



2018년부터는 중소벤처기업부·중소기업중앙회와 협력해 삼성전자와의 거래 여부와 상관없이 지원이 필요한 모든 중소·중견기업을 대상으로 확대해 운영하고 있다. 수십 년의 제조·품질 노하우를 보유한 삼성의 전문가 170명이 중소기업 현장에 직접 상주하며 제조현장 혁신, 인력 양성, 판로 개척, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영, 사후 관리 등을 종합 지원하고 있다.



2023년부터는 데이터 기술을 활용해 중소기업 제조현장을 지능형 공장으로 고도화하고, 인구감소 지역의 중소기업을 우선 지원 대상으로 선정하며 중소기업의 경쟁력을 높이는 ‘스마트공장 3.0’ 사업을 펼치고 있다. 특히 올해부턴 중기부·농림축산식품부와 농어촌지역 K푸드 스마트공장을 육성하고 지방자치단체와 함께 기초형 스마트공장을 지원하여 지역균형 발전을 위해 노력 중이다.



삼성전자는 이와 관련 지난 6월 삼성전자 뉴스룸에 스마트공장 현장 다큐멘터리 ‘김 공장의 특별한 수업’ 총 3부작을 공개했다. 전북 익산 국가식품클러스터에서 13년째 김을 가공하고 수출해온 중소기업 ‘에스시디디(SCDD)’가 삼성 스마트공장 지원센터의 맞춤형 컨설팅을 통해 변화를 맞이하는 과정을 담았다.



강병욱 에스시디디 본부장은 마른 김을 태국으로 수출하는 일부터 시작해 국내외 생산 거점을 확보하고 최근 3년간 매출을 두 배로 성장시켰다. 그러나 공장 시설이 미비해 생산성은 떨어지고 직원들의 피로도는 높아지면서 강 본부장의 걱정이 깊어졌다. 제조 공정의 체계적인 혁신이 필요하다고 판단해 삼성 스마트공장 지원센터에 도움을 요청했다. 강 본부장은 “열심히 우리나라의 김을 세계에 알렸는데 가공 시설은 아직도 미약하다. 외부의 과외가 필요한 상황이었다”고 말했다.



에스시디디의 공장은 2년밖에 되지 않았지만 ‘식품안전관리인증기준(HACCP)’ 인증과 자동화 설비를 갖춘 상태였다. 그런데도 삼성 스마트공장 혁신위원들은 현장의 허점을 날카롭게 짚어냈다. 급하게 확장된 생산라인에는 동선 중복과 안전 사각지대가 있었고 물류는 여전히 수기로 관리되고 있어 체계 개선이 시급했다. 혁신위원들은 일주일간 현장을 면밀히 점검하고 직원들과 직접 소통하며 맞춤형 기구 설계, 작업 동선 재구성, 물류 창고 개선 등 구체적인 해법을 제시했다.



변화의 과정이 순탄치만은 않았다. 기존의 방식에 익숙한 직원들의 저항도 있었지만 혁신위원들의 꾸준한 노력으로 직원의 공감을 끌어냈다. 삼성 관계자는 “현장에서 한 직원이 외친 ‘유레카!’는 변화를 체감한 순간의 상징적 반응이었다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지