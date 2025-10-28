‘맛’도 좋고 ‘아미노산’도 풍부…문경약돌한우축제 31일 개막

문경 약돌한우를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 축제가 열린다. 경북 문경시는 오는 31일부터 11월2일까지 사흘간 문경새재도립공원에서 문경약돌한우축제를 개최한다고 28일 밝혔다.

‘함께 가자 예스(YES) 문경, 함께 먹자 약돌한우’를 주제로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험과 볼거리를 즐길 수 있다.

한꺼번에 800여명이 이용 가능한 대형 구이터는 한우를 부위별로 취향에 맞게 구매해 직접 구워 먹을 수 있다. 축제 기간에는 약돌한우 특별 할인판매를 진행해 평소보다 20~33% 저렴하게 구매할 수 있다.

올해 첫 도입한 한우오락실도 빼놓을 수 없다. 문경약돌한우를 상품으로 주는 ‘팔씨름 국가대표 주민경을 이겨라’ 이벤트도 준비된다.

개막식에는 가수 박지현, 정서주, 영기, 윤윤서 등이 무대에 오른다. 축제 기간 KTX를 이용한 방문객에게는 경품 응모권과 문경시 농특산물 공동브랜드 새재의 아침 구매 할인권 등을 증정한다.

약돌한우와 약돌돼지 등 문경에서 생산하는 약돌 축산물은 문경시 가은읍에서 생산된 거정석을 곱게 갈아 첨가한 사료로 사육한다. 약돌 축산물은 고기의 불포화지방산과 필수 아미노산 함유가 높다. 시는 약돌 축산물 브랜드 활성화를 위해 2015년 브랜드 상표사용 확대에 관한 조례를 제정했다. 2018년 문경약돌축산물명품화사업단을 만들어 상품을 개발하고 있다.

신현국 시장은 “축제는 약돌한우의 우수한 품질을 널리 알릴 뿐만 아니라 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제로 준비했다”면서 “문경의 문화와 관광, 농업이 어우러지는 융복합형 축제를 직접 찾아보길 바란다”고 말했다.

