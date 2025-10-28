'신세계 3세'이어 '신전떡볶이 3세' 하민기 아이돌 데뷔

신전떡볶이 창업주 3세가 아이돌로 데뷔한다. 모덴베리코리아 제공

떡볶이 프랜차이즈 브랜드 신전떡볶이 창업주 3세가 아이돌로 데뷔한다.

28일 소속사 모덴베리코리아는 “2026년 하반기에 신규 보이그룹을 선보일 예정”이라며 “이들 중 연습생 하민기는 먼저 다양한 채널을 통해 대중들과 소통할 예정”이라고 전했다.

관계자에 따르면 하민기는 2007년생으로, 신전떡볶이 창립주 및 회장인 하성호 대표의 손자다. SM엔터테인먼트에서 연습생 생활을 거쳤으며 185cm라는 큰 키와 시원한 비주얼로 대중을 사로잡을 예정이다.

관계자는 “신전떡볶이 일가에서 하민기의 데뷔 준비를 적극적으로 응원하고 있어 감사하다”라며 “당사는 2026년 하반기 론칭을 목표로 신규 보이그룹 트레이닝에 심혈을 기울이는 중”이라고 밝혔다.

신전떡볶이 로고. 신전떡볶이 제공

신전떡볶이는 떡볶이 프랜차이즈로, 현재 800개 이상의 가맹점을 보유하며 탄탄한 브랜드 파워를 보여주고 있다.

하민기는 소속사를 통해 “다양한 팬들과 소통할 생각에 벌써 설렌다”라며 “아직 연습생이지만 아티스트가 되어 진심을 담은 음악으로 대중에게 다가가고 싶다”라고 각오를 전했다.

소식을 접한 네티즌들은 “신세계 그룹에 이어 신전떡볶이까지… 요즘은 그룹 3세들이 데뷔를 하네…”, “떡수저 신박하다”, “신전떡볶이 먹고 싶을 때마다 먹겠지… 좀 부럽다” 등 다양한 반응을 보였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지