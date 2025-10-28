“청년 노동자를 값싼 소모품으로 취급한 결과”...런던베이글뮤지엄 20대 직원 과로사 의혹

잠실 롯데월드몰 런던 베이글 뮤지엄=롯데백화점뉴시스

유명 베이글 전문 베이커리 브랜드인 ‘런던베이글뮤지엄(런베뮤)’에서 일하던 20대 직원이 법정 노동시간을 초과하는 과도한 근무로 숨졌다는 의혹이 제기됐다.

정의당은 27일 ‘런던베이글뮤지엄은 청년 노동자의 죽음에 대해 책임을 회피 말라’는 글이 적힌 사진과 함께 성명을 냈다. 정의당은 성명에서 만성 과로와 급성과로가 겹친 과로사를 주장했다. 성명서는 “런던베이글뮤지엄에서 일하던 20대 청년이 주당 58시간에서 80시간에 달하는 과로에 시달리다가 지난 7월 숨졌다는 사실이 보도됐다”며 “고인은 사망 전날엔 아침 9시에 출근해 자정 직전까지 일했고, 사망 닷새 전에는 21시간 동안 근무했다”고 밝혔다.

언론 보도에 따르면 런베뮤에서는 20대 노동자 정모씨가 지난 7월 회사 숙소에서 심정지 상태로 발견됐다. 입사 14개월차였던 고인은 만성적 과로에 시달린 것으로 알려졌다. 유족 측은 지난 22일 근로복지공단에 산재를 신청했으나 사측은 과로사 의혹을 부인하며 근로시간 입증 자료를 제공하지 않고 있는 상황이다. 런베뮤가 MZ세대(밀레니얼 세대와 Z세대) 사이에서 ‘핫플’(인기매장)이다보니 온라인 공간에서는 이번 과로사 의혹을 계기로 청년 세대의 열악한 노동현실에 대한 공분이 확산하고 있다.

정의당은 고인의 근로계약 자체가 문제였다고 지적했다. 고인의 근로계약서는 주 14시간 이상 초과근로를 기준으로 작성돼 주 52시간제를 위반했고 실제 근무시간은 이보다 훨씬 긴 것으로 밝혀졌다. 정의당은 성명에서 “입사후 4개월간 지점을 4군데나 거쳐 근로계약서도 3번 갱신됐다”며 “법인이 아니라 지점과 근로계약을 체결해 ‘쪼개기 계약’ 의혹까지 제기됐다”고 전했다.

정의당은 “고인이 과로사한 것이 맞다면 그의 동료들도 같은 상황에 처해 있을 가능성이 크다”며 “비극이 반복되지 않도록 고용노동부 차원의 근로감독이 필요하다”고 촉구했다.

진보당 손솔 의원도 사회관계망서비스(SNS)에 유족이 산재를 신청했지만, 런베뮤 사측은 과로사를 부인하며 근로시간 입증 자료조차 제출하지 않고 있다고 전했다. 손 의원은 근로시간 입증자료를 제공하라는 현수막 사진을 게시하며 런베뮤 회사 측 운영사인 엘비엠에 면담을 요청하고 자료를 촉구하겠다고 밝혔다.

런던베이글뮤지엄은 베이글 가게를 “뮤지엄(Museum)”으로 표현해 개성 있는 공간으로 큰 이목을 끌었다. 매장이 SNS에서 ‘핫플레이스’로 회자되며 브랜드 가치가 올라갔다. 런베뮤 운영사인 엘비엠은 지난해 약 769억 원의 매출과 영업이익 약 243억원을 기록하는 성과를 이뤘다.

엘비엠은 지난해 12월 두산로보틱스와 협업해 직원 건강 및 안전사고 예방을 위한 생산공정 자동화 솔루션 개발 업무협약(MOU)을 맺었다. 강관구 엘비엠 대표이사는 “해당 솔루션으로 런던베이글뮤지엄은 물론 F&B(식음료) 산업 전반의 직원 건강과 안전 보호를 위해 협력하겠다”라고 밝힌 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지