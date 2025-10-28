"찌릿찌릿"…'나는솔로' 28기 정전에 테이블 밑 돌싱남 손잡은 테토녀는

SBS플러스, ENA

'나는 솔로' 돌싱 기수인 28기가 짜릿한 러브라인을 펼친다.

오는 29일 방송되는 SBS플러스·ENA '나는 솔로'에서는 이미 '찰떡궁합'을 자랑하는 커플의 훈훈한 데이트 현장이 공개된다.

이날 방송에서 '솔로나라 28번지'는 솔로녀들의 선택으로 새로운 데이트에 돌입, 러브라인 대격변을 펼친다. 이 중 한 커플은 3MC도 감탄한 완벽한 티키타카로 이미 최종 커플이 된 듯한 분위기를 풍긴다.

그 가운데 데이트 중 솔로녀가 "콧물이 난다"며 "나한테 정떨어지면 어떡해?"라고 걱정하자, 솔로남은 "콧물을 흘려서 혓바닥으로 핥아 먹어도 상관없다"고 '우쭈쭈 모드'를 켠다. 심지어 이 솔로남은 솔로는 물론, 3MC의 마음마저 저격하는 '멘트 자판기급' 명대사를 쏟아내 감탄을 자아낸다.

MC 데프콘은 흐뭇한 미소로 데이트를 지켜보다 "편안하다"고 흡족해하며 '솔로나라 28번지' 방영과 동시에 탄생한 28기 베이비 '나솔이'(태명)의 부모 후보라고 추측한다. 그는 "'나솔이'가 여기다"라고 무릎을 탁 치며 "이 정도면 결이 너무 잘 맞으니까 '나솔이'가 생겼을 만하다"고 기대한다.

그런가 하면, 28기에서는 멜로드라마보다 더 설레는 '심쿵' 명장면도 탄생한다. '솔로나라 28번지'는 계속되는 궂은 비에 전체 정전이 되는 돌발 상황까지 벌어지고, 갑작스럽게 찾아온 새까만 어둠에 솔로남녀는 "키스해! 키스해!"를 외치며 스킨십 무드까지 형성한다. 그때 한 솔로녀가 테이블 아래로 손을 내려 슬쩍 솔로남의 손을 잡아 간질간질한 순간까지 만든다. 박력 있게 손잡기를 이끌어낸 솔로녀는 "전 계속 잡고 싶었다"며 '테토녀' 면모를 보이고, 손이 잡힌 솔로남은 "찌릿찌릿하더라, 콩닥콩닥했다"고 고백한다. 과연 복잡한 러브라인 난리통 속 나홀로 멜로드라마를 찍은 솔로남녀는 누구일지 더욱 궁금해진다.

'나는 솔로'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.

