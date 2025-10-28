‘이태원참사’ 정부 첫 공식 추모식…서울 전역에 추모 사이렌 울린다

행정안전부는 10·29 이태원참사 3주기를 맞아 29일 오전 10시29분 광화문광장에서 10·29 이태원참사 유가족협의회, 10·29 이태원참사 시민대책회의, 서울시와 3주기 기억식을 공동 개최한다. 김민석 국무총리가 정부 대표로 처음 참석하며 우원식 국회의장, 오세훈 서울시장, 유가족과 피해자, 시민단체, 일반 국민 등 2000여명이 함께한다.

10·29 이태원참사 외국인 희생자 유가족이 지난 10월26일 서울 종로구 ‘별들의 집’에서 한 희생자의 사진을 어루만지고 있다. 뉴시스

이날 추모식은 희생자를 추모하기 위한 사이렌이 서울 전역에 1분간 울려 퍼지며 시작된다. 이어 유가족 대표인 송해진 유가족협의회 운영위원장 인사, 추모 영상 상영, 우 의장과 송기춘 10·29 이태원참사특별조사위원장의 추모사, 3주기 추모시 낭독, 외국인 희생자 유가족 인사, 추모 공연 등으로 진행된다.

행안부는 서울 시민들에게 사이렌에 당황하지 않고 희생자를 기리는 묵념에 함께해 줄 것을 당부했다.

윤호중 행안부 장관은 “이번 3주기 기억식은 유가족과 함께 마음을 모아 준비한 정부의 첫 공식 추모식”이라며 “정부는 이태원에서 고귀한 생명을 잃은 희생자들을 끝까지 기억하고, 그 유가족이 겪은 아픔을 함께 나누고 보듬겠다”고 말했다. 윤 장관은 “이태원참사와 같은 안타까운 사고가 다시는 발생하지 않도록, 국민의 생명을 최우선에 두고 안전 국가를 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.

