[알립니다] 제22회 세계문학상 공모

한국 장편 문학에 새로운 바람을 일으킨 세계일보 세계문학상이 스물두 번째 수상작을 기다립니다. 세계문학상은 기성작가에게는 새로운 전기를 제공하고, 신인에게 넓은 등용문을 활짝 열어두고 있습니다. 한국 문학을 넘어 세계무대에서도 보편적 울림을 줄 중후한 작품을 고대합니다. 애써 완성한 작품, 소중하게 살피겠습니다. 신인 및 기성 작가들의 적극적인 응모를 기대합니다.

●부 문 : 대상 1편(200자 원고지 1000장 내외 분량, A4용지 제본, 4000자 안팎 요약 첨부)



●고 료 : 대상 5000만원



●응모 자격 및 작품 내용 : 기성·신인 제한 없음(발표되지 않은 창작품에 한함)



●마 감 : 2025년 12월 11일(목) [우편·택배 제출 시 당일 오후 6시 도착분까지, 방문 접수도 당일 오후 6시까지만 유효]



●기 타 : 대상작의 출판저작권 및 2차 저작권은 5년간 세계일보에 귀속됩니다.



●제출처 : (04387)서울특별시 용산구 서빙고로 17 세계일보 편집국 세계문학상 담당자 앞



●문 의 : (02)2000-1262, 자세한 내용은 munhak.segye.com 참고



●발 표 : 2026년 세계일보 창간기념호 지면

<제22회 세계문학상 관련 자주 묻는 질문과 대답> Q. 응모자격은 어떻게 되나요. A. 세계문학상은 기성, 신인 가리지 않습니다. 기성작가는 오히려 환영합니다. 해외에서 응모도 가능합니다. Q. 중복 투고는 가능한가요. A. 어떠한 매체에라도 이미 발표된 작품은 허용하지 않습니다. 개인 블로그 등에 올린 경우는 가능합니다. 같은 작품을 중복 투고해서 당선된 경우는 나중에라도 취소합니다. 기 발표된 단편을 장편으로 개작한 경우는 응모 가능합니다. Q. 원고 매수는 어떻게 되는가요. A. 세계문학상은 200자 원고지 1000매 기준, A4 100장 안팎(글자 크기는 한글 10포인트, 행간은 160% 또는 180%) 으로 제출하는 게 적당합니다. 이를 넘어서는 분량은 접수하되, 작품이 탁월하지 않는 한 불이익을 받을 수도 있습니다. Q. 원고 제본은 어떻게 해야 합니까. A. 원고는 A4 용지로 출력해 제출해 주십시오. 다만, 원고가 흩어지지 않도록 스프링제본을 하시든 무선 제본 등을 하시면 됩니다. Q. 우편으로 보내는 요령을 설명해주십시오. A. 원고의 앞페이지와 뒷장에 이름(필명이면 본명 병기)과 주소, 전화번호, 원고지 분량(200자 기준)을 반드시 써 주십시오. 봉투 겉봉에는 굵은 글씨로 ‘세계문학상 응모작’임을 명기해 주십시오. Q. 마감일을 구체적으로 알려주십시오. A. 공고에 명기한 대로 우편 및 택배접수는 마감일 당일 오후 6시 도착분까지, 방문 접수도 당일 오후 6시까지만 유효합니다. 다른 응모자와의 형평성 등을 감안, 예외는 없습니다. 이메일로는 접수받지 않습니다. Q. 표절 등 부정 행위에 대한 규정은 어떠합니까. A. 다른 작품을 표절하거나 도용하는 것은 허용되지 않습니다. 당선된 뒤라도 표절 등의 부정이 발견될 때에는 수상이 취소됩니다. Q. 저작권 관련 사항에 대해 알려주십시오. A. 수상작에 대한 저작권은 공고한 대로 세계일보가 일정 기간 가지게 됩니다. 자세한 내용은 수상이 결정되면 회사와 협의하는 과정이 있을 것입니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지