폭우에 쓰러진 차… 운전자 구한 해경

폭우에 쓰러진 차량에서 60대 운전자를 구조하고 홀연히 떠난 해경의 선행이 뒤늦게 알려졌다.



27일 동해지방해양경찰청에 따르면 지난 13일 오후 5시10분 조동희 경감과 김호관 경위는 훈련을 위해 이동하던 중 강원 양양군 강현면 북양양 나들목(IC) 인근 커브 길에서 전도된 1t 트럭을 발견했다. 사고 당시 현장에는 폭우가 내려 2차 사고 위험이 큰 상황이었다.

조동희 경감(왼쪽부터), 김호관 경위

현장을 살핀 조 경감과 김 경위는 차량 내부에 고립된 60대 여성 운전자 A씨를 발견하고 차량으로 진입해 A씨를 구조했다. 이어 조 경감은 A씨를 자신의 차량으로 옮겨 히터를 틀어 체온을 유지시키고 라디오를 켜 심신 안정을 도왔다. 김 경위는 한 시간 동안 폭우를 맞아가며 수신호로 차량을 우회시키고 경찰과 119구급대 출동을 지원하면서 안전을 살폈다. 이들의 도움으로 A씨는 건강에 큰 이상이 없는 상태로 무사히 귀가했다.



이번 사건은 A씨 자녀가 한 온라인 커뮤니티에 당시 상황을 전하면서 세상에 알려졌다. A씨 자녀는 게시글에서 “속초에서 식당을 하는 어머니는 60세가 넘은 나이에 강릉에 있는 대학에 입학, 열심히 수업을 듣고 있다”며 “사고가 난 날, 폭우로 차량이 운전석 쪽으로 전도됐다”고 설명했다. 이어 “도움을 주신 분들은 자신을 해양경찰이라고 소개하고는 성함을 알려주지 않고 사라졌다”며 “각박한 시기에 이런 분이 남아 있다는 것에 감사했다. 절실한 도움이 필요한 순간 어머니 앞에 나타나 주셔서 정말 감사하다”고 인사를 전했다.

