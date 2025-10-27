세계일보

[포토] 정려원-이정은 '행복한 대화'

입력 : 2025-10-27 16:21:56 수정 : 2025-10-27 16:21:55
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

배우 정려원(사진 왼쪽)과 이정은이 27일 서울 용산 CGV에서 열린 영화 ’하얀 차를 탄 여자’의 언론시사회에 참석해 대화를 나누고 있다.

 

영화 ‘하얀 차를 탄 여자’는 피투성이 언니를 싣고 병원에 온 도경(정려원 분)이 경찰 현주(이정은 분)에게 혼란스러운 진술을 하면서 모두가 다르게 기억하는 범인과 그날의 진실에 다가가는 서스펜스 스릴러다.


