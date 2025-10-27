한옥 호텔 더한옥헤리티지, 롭 리포트 홍콩 ‘베스트 오브 베스트’ 수상

강원 영월군에 위치한 한옥 호텔인 ‘더한옥헤리티지’가 세계적인 럭셔리 라이프스타일 매체 ‘롭 리포트 홍콩(Robb Report Hong Kong)’이 주관하는 '베스트 오브 베스트 2026 여행, 체험 및 호스피텔리티 에디션'에서 수상의 영예를 안았다.

이번 수상은 더한옥헤리티지가 한국 전통 건축의 가치를 계승하면서 현대 기술과 감성을 접목해 한옥의 새로운 비전을 제시한 결과다. 전통과 현대가 조화된 건축미와 깊은 문화적 서사를 통해 호스피탈리티(hospitality) 분야에서 높은 평가를 받았다.

더한옥헤리티지 전경. 더한옥헤리티지 제공

더한옥헤리티지는 드라마틱 디자인 부문에서 ‘한국의 탁월한 건축 보존’ 수상작으로 선정돼 국제 무대에서 한옥의 아름다움과 건축적 가치를 다시 한번 입증했다.

또 아만 도쿄(Aman Tokyo), 래플스 싱가포르(Raffles Singapore), 로즈우드 홍콩(Rosewood Hong Kong), 리츠칼튼 몰디브(The Ritz-Carlton Maldives), 식스센스 로마(Six Senses Rome) 등 세계 유수의 호텔 및 리조트와 나란히 이름을 올리면서 한국 전통 건축의 새로운 글로벌 도약을 알렸다.

롭 리포트 홍콩은 전 세계 럭셔리 산업 전반을 아우르는 롭 리포트 홍콩판이다. 여행·디자인·예술·호스피탈리티 등 럭셔리 라이프스타일 분야에서 오랜 전통과 전문성을 가지고 있는 매체다.

1976년 미국에서 창간된 롭 리포트는 고급 브랜드와 초고액자산가, 럭셔리 경험을 탐색하는 독자층에게 중요한 플랫폼으로 자리 잡았다. 전 세계적으로 높은 인지도와 신뢰성을 인정받고 있다.

매년 발간되는 ‘베스트 오브 베스트’ 시리즈는 자동차·여행·부동산·디자인 등 각 분야의 최고를 선정한다. 글로벌 럭셔리 시장에서 가장 주목받는 어워드 중 하나로 평가된다.

올해로 2회를 맞는 ‘리더스 오브 럭셔리 서밋 2025’에는 이번 수상에 영예를 안은 더한옥헤리티지 조남희 부사장이 패널로 초청돼 자리를 빛냈다.

(왼쪽부터) 조남희 더한옥헤리티지 부사장, 조정일 더한옥헤리티지 대표이사, 탁만 롭리포트 홍콩 대표이사. 더한옥헤리지티 제공

조 부사장은 ‘시대를 초월한 럭셔리 건축 및 디자인: 혁신, 보존, 그리고 글로벌 호스피탈리티의 문화적 조화’를 주제로 건축과 디자인이 감성적으로 공감을 불러일으키는 공간을 만들어내는 데 있어 얼마나 중요한 역할을 하는지 논의했다.

조 부사장은 “이번 수상은 한국 전통 건축이 세계 무대에서 인정받고 공감받았다는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “한옥이 세계적인 호텔 건축 디자이너들과 함께 국제 무대에 소개된 것도 의미 있는 일”이라고 소감을 전했다.

이어 “우리는 한옥의 본질을 지키면서도 현대 여행자들이 공감할 수 있는 감성적 가치와 편의성을 더해 단순한 숙박 공간을 넘어 진정한 한국의 미학과 전통의 품격을 체험할 수 있는 대표 플랫폼으로 만들고자 한다”고 덧붙였다.

