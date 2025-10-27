'탁류' 로운, 27일 육군 현역 입대 "앞으로의 30·40대 기대돼"

배우 로운. 마리끌레르 코리아

배우 로운이 군입대를 앞두고 촬영한 패션 화보가 공개됐다.

FNC엔터테인먼트는 27일 패션 잡지 마르끌레르 11월호에 실린 로운의 화보 사진을 공개했다.

사진 속 로운은 밤거리를 거닐거나 현대 도시의 차가운 공간 속에서 사연있는 눈빛으로 어딘가를 응시하는 등 고독한 현대인의 모습을 연출했다.

특히 로운이 착용한 심플하면서도 시크한 의상들은 190cm에 달하는 장신의 키로 빛을 발했다.

로운은 화보와 함께 공개된 인터뷰를 통해 최근 종영한 디즈니플러스 오리지널 시리즈 '탁류'에 대한 애정을 표했다.

그는 "촬영 현장이 너무 좋았고 장시율이란 캐릭터로서도, 나란 사람으로서도 존중받고 사랑받고 있음을 실감할 수 있는 현장이었다"고 회상했다.

이어 군 입대를 앞둔 심정을 묻는 질문에 "앞으로의 30대, 40대가 무척 기대되고 지금보다 더 좋은 배우가 될 거란 자신감이 있다. 정말 바라고 있기 때문에 그렇게 될 수 있을 것이라고 생각한다"고 자신감을 내비쳤다.

로운의 마지막 패션 화보와 인터뷰는 마리끌레르 11월호 잡지와 온라인 사이트를 통해 확인할 수 있다.

한편, 로운은 지난 7월 입대 예정이었으나 입영판정검사에서 재검사(7급) 판정을 받아 일정이 연기됐다.

이에 로운은 병역판정검사 이의신청서를 제출하고 8월 초 검사를 다시 진행한 뒤 최종 현역 판정을 받아 27일 현역으로 입대했다.

