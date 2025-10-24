與 “장동혁, 아파트 4채에 오피스텔·단독주택까지…전국 부동산 쓸어 담아”

더불어민주당이 “아파트만 4채인 국민의힘 장동혁 대표는 ‘부동산 싹쓸이 특위위원장’ 아닌가”라고 공세했다. 10·15 부동산 대책 이후 국민의힘이 여권의 고가 아파트 보유 현황을 두고 ‘내로남불’이라고 지적하자, 장 대표의 부동산 현황을 공개하며 역공을 시도한 것으로 해석된다.

장동혁 국민의힘 당대표. 뉴스1

민주당 문금주 원내대변인은 24일 서면 브리핑에서 “(장 대표 가족이) 서울 구로·영등포에서 경기도, 경남, 대전, 충남 보령까지 전국을 색칠하듯 부동산을 쓸어 담았다”며 이같이 발혔다. 그는 “(장 대표 가족이) 아파트만 4채, 오피스텔과 단독주택까지 챙기고, 지역구가 아닌 대전에도 아파트를 임대했다”며 “충남 보령·서산·진주에는 논·밭·임야까지 촘촘히 보유하고 있습다. 토지 재산만 10억원을 훌쩍 넘는다”고 덧붙였다.

문 원내대변인은 “국민의힘이 그토록 ‘부동산 규제 완화’를 외쳐온 이유, 이제 명백하지 않나”라며 “그들의 정치는 서민을 위한 정치가 아니라, 자기 땅값 올리기를 위한 탐욕의 정치였다”고 비판했다. 그는 “규제를 풀어야 한다며 울부짖던 목소리, 그 모든 외침은 자신들의 부동산을 불리기 위한 아우성이었다”라며 “자신들의 탐욕과 투기 행각을 감추기 위해 남 탓만 일삼는 행태, 그 뻔뻔함이 하늘을 찌른다”고 했다.

문 원내대변인은 “국민의힘은 서민의 고통을 투기의 디딤돌로 삼아 성장한 정당”이라며 “부동산 투기꾼들의 천국을 만든 국민의힘은 민생을 입에 올릴 자격조차 없다”고 했다.

문 원내대변인은 “민주당은 다르다. 부동산으로 돈 버는 정치, 특권으로 부를 축적하는 시대를 반드시 끝내겠다”고 강조했다. 그는 “공정한 주거 질서를 세우겠다”며 “집은 투기의 수단이 아니라, 국민의 삶을 지탱하는 안전한 터전이다. ‘국민 누구나 땅을 딛고, 집에서 안심하고 살아갈 수 있는 대한민국’이라는 약속을 반드시 지키겠다”고 했다.

