곰과 맞서 싸운 60대男 기적 생존…알고 보니 전직 권투선수

캐나다에서 권투선수 출신의 60대 남성이 야생 곰의 습격을 받고도 필사적으로 싸워 살아남은 사연이 전해졌다.

22일(현지 시간) 현지 매체 CBC에 따르면 지난 2일 캐나다 브리티시컬럼비아주에서 아내와 함께 엘크 사냥을 하던 조 펜드리(63)는 어미 곰과 새끼 두 마리를 마주쳤다.

그는 다가오는 곰을 쫓기 위해 다리에 총을 쐈지만, 곰은 멈추지 않았다.

과거 권투선수였던 펜드리는 필사적으로 곰과 맞섰다. 곰이 그의 머리를 물었지만 그는 멈추지 않고 곰의 코를 반복해서 때렸다.

펜드리의 아내는 "남편이 목숨을 걸고 싸우는 동안 입술과 두피 일부가 찢어지고, 손가락이 잘렸으며 뼈가 여러 곳 부러지는 등 끔찍한 부상을 입었다"고 당시 긴박했던 상황을 떠올렸다.

펜드리는 심한 부상에도 곰의 귀를 때리고 물며 사투를 벌인 끝에 결국 곰을 물리칠 수 있었다.

이후 911과 아들에게 전화로 도움을 요청한 그는 지역 종합병원으로 이송됐다. 코와 광대뼈, 양 팔, 갈비뼈 등이 부러지는 중상을 입은 그는 여러 차례 수술을 받은 뒤 회복하고 있다.

펜드리는 현재 외상 후 스트레스 장애(PTSD)증상도 겪고 있는 것으로 알려졌다. 아내는 "아직도 남편이 곰에 대한 꿈을 꾼다"며 "그가 직장으로 다시 돌아가지 못할 수도 있다"고 말했다.

BC보존관리서비스(COS)는 페이스북을 통해 사건 며칠 후 해당 지역에서 패혈증으로 죽은 그리즐리 곰을 발견했으며 DNA 분석결과 펜드리를 공격한 곰이었다고 밝혔다.

<뉴시스>

