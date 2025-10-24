HD현대 ‘정기선 회장’ 후속 임원인사…80명 승진·발령

HD현대가 24일 2025년도 임원인사를 실시했다. 지난 17일 정기선 회장 취임과 함께 발표한 사장단 인사에 이은 후속조치로 모두 80명이 승진 및 발령 대상에 포함됐다.

경기 성남시에 있는 HD현대 글로벌 R&D센터. HD현대 제공

이날 인사에서 HD현대중공업 류홍렬 전무 등 7명이 부사장으로, HD한국조선해양 박준수 상무와 HD현대사이트솔루션 정창화 상무 등 20명이 전무로 각각 승진했으며, HD현대오일뱅크 장용준 수석 등 53명이 상무로 신규 선임됐다.

HD현대 관계자는 “그룹 전반의 사업 조정과 대내외적 불확실성을 고려하여 신속한 조직 안정화를 추구하는 동시에 미국 등 해외사업 확대를 위해 실행력과 전문성이 검증된 인재들을 중용했다”고 밝혔다.

HD현대는 임원인사에 이어 12월 초 전 계열사 사장단이 참여하는 ‘2026년 경영계획 전략회의’를 개최할 예정이며, 이를 통해 내년도 사업계획과 구체적인 실행 로드맵을 확정, 그룹의 미래전략 추진을 가속화해 나갈 방침이다.

<임원 인사 명단> ◆ HD한국조선해양 ◯ 전무 : 박준수, 박명식, 이운석 ○ 상무 : 김진권, 정영균, 이재준, 하성원, 김민국, 박종완, 김성훈 ◆ HD현대중공업 ○ 부사장 : 류홍렬, 박용열, 여용화, 최헌 ○ 전무 : 최병기, 남철, 김산, 강병국, 성석일, 김광우, 최용대 ○ 상무 : 권대혁, 이종석, 최우철, 김형호, 윤우석, 노준섭, 김해원, 조성윤, 이봉수, 허동헌, 차정보, 안주용, 이용화, 송창현, 권우철, 김종원, 김정일, 신형식, 최태복 ◆ HD현대미포 ○ 전무 : 진상호 ○ 상무 : 전성진 ◆ HD현대삼호 ○ 전무 : 이승환 ○ 상무 : 노현석, 주종길, 김기섭, 한정우, 정호진 ◆ HD현대사이트솔루션 ○ 부사장 : 김승한 ○ 전무 : 박흥근, 정창화 ○ 상무 : 곽성규, 이병규, 조석현, 이동화 ◆ HD현대건설기계 ○ 상무 : 이동우, 이광명, 조건재 ◆ HD현대인프라코어 ○ 상무 : 정오철, 이병철, 박진규 ◆ HD현대오일뱅크 ○ 부사장 : 오태길, 김종철 ○ 전무 : 정성균, 문장주, 형성원, 조진호 ○ 상무 : 장용준, 전기현, 김준흠 ◆ HD현대쉘베이스오일 ○ 전무 : 조성호 ◆ HD현대일렉트릭 ○ 전무 : 이찬주 ○ 상무 : 박상봉, 강성수, 신동욱, 김홍규 ◆ HD현대로보틱스 ○ 상무 : 한기태 ◆ HD현대에너지솔루션 ○ 상무 : 이경원 ◆ HD현대 ○ 상무 : 배국현, 김지호

