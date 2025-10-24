아비에무아, 클래식 아이템에 새로운 시선을 더한 ‘클래식 트위스트(Classic Twist)’ 컬렉션 선봬

라이프스타일&패션 브랜드 아비에무아(Àviemuah)가 2025 겨울 시즌을 맞아 클래식 아이템에 새로운 시선을 더한 ‘클래식 트위스트(Classic Twist)’ 컬렉션을 선보인다고 24일 밝혔다.

이번 시즌은 그동안 아비에무아가 추구해 온 ‘자연스러운 실루엣’을 가장 깊이 있게 담아낸 결과물이다. 전통적인 아름다움을 새로운 시선으로 재해석했다. 가죽 재킷과 블레이저 등 익숙한 아이템을 중심으로, 클래식의 무게감과 현대적인 여유를 동시에 느낄 수 있는 룩이 특징이다.

대표 제품인 ‘버클-디테일 페이크 퍼 코트(Buckle-Detail Fur Coat)’는 포근한 퍼 소재 위에 가죽 버클 스트랩을 더해 대조적인 질감을 살렸다. 오버사이즈 실루엣이지만 가벼운 착용감과 부드러운 라인으로, 겨울 특유의 따뜻함과 세련된 무드를 동시에 담아냈다.

또한 ‘오버사이즈 부클 울 코트(Oversized Boucle Wool Coat)’는 클래식한 울 코트에 헤어리한 질감과 절개 디테일이 어우러져, 묵직한 구조 속에서도 자연스러운 균형을 느낄 수 있다. 견고함과 여유로움이 공존하는 이 아이템은 아비에무아가 추구하는 ‘균형의 미학’을 가장 잘 보여준다.

아비에무아 관계자는 “이번 시즌은 클래식의 질서 안에서 자유로움을 찾아낸 아비에무아만의 시선을 담았다”며 “아비에무아가 제안하는 ‘새로운 클래식’을 통해 시간이 흘러도 변하지 않는 아름다움을 경험할 수 있기를 바란다”고 전했다.

아비에무아 2025 겨울 컬렉션은 10월 24일부터 전국 오프라인 매장에서 순차 공개된다. 10월 29일부터 11월 5일까지 온라인 스토어를 통해서도 만나볼 수 있다. 컬렉션 관련 콘텐츠는 브랜드 공식 SNS를 통해 함께 선보일 예정이다.

