제주-일본, 100억 규모 스타트업 펀드 조성 박차…투자 협력 논의

제주와 일본이 손을 맞잡고 100억원 규모의 ‘한일 제주 스타트업 펀드’ 조성에 박차를 가한다.

24일 제주도에 따르면 전날 진명기 행정부지사 주재로 스타트업 코리아 한일 제주 스타트업 펀드(이하 ‘한일 제주 펀드’) 일본 출자자들과 면담을 갖고 양국 스타트업 협력 강화 방안을 논의했다.

23일 제주도청에서 열린 스타트업 코리아 한일 제주 스타트업 펀드 간담회. 제주도 제공

면담에는 펀드 공동운용사(GP)인 세븐스타파트너스의 정안우 대표이사와 서영의·안영일 공동창업자를 비롯해 야나기타 유키노리 YFP 클레아 컨설팅 대표 등 일본 기업 대표와 재일교포 출자자 등 13명이 참석했다.

한일 제주 펀드는 양국의 자본과 네트워크를 결합해 스타트업의 공동 성장과 상호 시장 진출을 촉진하는 글로벌 협력 펀드다.

중소벤처기업부와 한국벤처투자가 추진하는 2025년 스타트업 코리아 펀드 출자사업에서 제주창조경제혁신센터와 세븐스타파트너스가 초격차·글로벌 분야 운용사(GP)로 선정됐다.

제주도와 한국모태펀드, 재일교포 및 일본 기업 등이 출자자로 참여할 예정이며, 총 100억 원 규모로 올해 내 결성을 목표로 하고 있다.

결성 후에는 제주와 비수도권 지역의 혁신기업을 중심으로 정부가 지정한 첨단기술, 우주항공, 인공지능(AI), 친환경에너지 등 ‘초격차 분야’ 기업에 60% 이상 투자할 계획이다.

특히 유망 스타트업에 자금을 지원하는 것은 물론, 일본 시장 진출과 후속 투자 유치를 위한 실질적인 협력 프로그램도 함께 운영하게 된다.

진명기 행정부지사는 “제주는 지리적으로나 문화적으로 한국과 일본을 연결하는 가교 역할을 해왔으며, 이제는 스타트업 협력의 중심지로 도약하고자 한다”며 “한일 제주 펀드가 양국 간 신뢰와 파트너십을 강화하고 함께 성장하는 모범적인 협력 모델이 되길 기대한다”고 밝혔다.

펀드 공동운용사인 세븐스타파트너스 정안우 대표는 “한일 제주 펀드는 자본의 연결을 넘어 양국의 스타트업 생태계는 물론 감정과 문화까지 이어주는 징검다리 역할을 할 것”이라며 “소중한 투자 자금이 좋은 성과로 이어질 수 있도록 책임감을 가지고 성실히 운용해 나가겠다”고 강조했다.

세븐스타파트너스 안영일 공동창업자는 “한라산과 후지산이 하나가 되는 자리 같다”며 “유학생으로 일본에서 창업했던 경험을 바탕으로, 재일동포와 일본 기업인들이 제주도와 함께 미래를 만들어가는 시작점에 함께하게 돼 설렌다”고 소감을 전했다.

일본 출자자들은 이날 스타트업 기업인 ㈜컨텍과 ㈜제주바솔트를 방문하고, 제주창조경제혁신센터에서 열린 기업 투자설명회에 참여했다.

이를 통해 제주 스타트업의 기술력과 사업성을 직접 확인하고, 투자 및 협력 가능성을 모색했다.

제주도는 이번 방문을 계기로 한일 스타트업 협력 네트워크를 강화하고, 펀드 결성 이후 후속 펀드 조성 및 글로벌 연계 사업으로 협력을 확장해 나갈 계획이다.

