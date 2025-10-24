지드래곤 굿즈 ‘818 BLOOM’, 24일 아이파크몰 용산점서 선보여

글로벌 아티스트 지드래곤(G-DRAGON)의 시그니처 블록 굿즈 ‘818 BLOOM’이 드디어 팬들과 오프라인에서 만난다.

코팬글로벌 제공

코팬글로벌은 24일부터 31일까지 서울 용산 아이파크몰 리빙파크 6층 위드뮤 스페셜 존에서 ‘818 BLOOM’ 특별 오프라인 스토어를 운영한다고 이날 밝혔다.

이번 ‘818 BLOOM’ 오프라인 스토어는 온라인 사전 예약에서 구매하지 못한 팬들을 위한 행사로, 사전 예약을 통해 한정된 수량이 현장 판매된다.

오프라인 스토어 만의 특별한 혜택도 마련됐다. 현장 구매자 전원에게 구매 수량 1:1 비율로 ‘데이지 키링’과 ‘아트워크 엽서’가 증정된다. 팬들은 제품뿐만 아니라, 한정 스페셜 굿즈까지 함께 얻을 수 있는 기회를 누리게 된다.

특히 이번 오프라인 스토어는 온라인 사전 예약으로만 운영되며, 네이버 예약을 통해 날짜 및 회차를 지정해 예약할 수 있다. 예약을 신청한 본인만 입장이 가능하며, 입장 시 본인 확인을 위한 신분증을 반드시 지참해야 한다. 운영시간은 일~목요일 오전 10시30분부터 오후8시30분까지, 금~토요일과 공휴일에는 오전 10시30분부터 오후 9시까지다.

코팬글로벌 관계자는 “이번 ‘818 BLOOM’ 오프라인 스토어는 단순 판매를 넘어, 지드래곤의 평화 메시지를 현장에서 직접 만날 수 있는 기회”라며, “국내 팬들에게만 제공되는 한정 특전을 통해 특별한 추억을 선사하고자 준비했다”고 설명했다.

