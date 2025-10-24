전국 대체로 맑다가 낮부터 구름…일부 지역 비 [오늘날씨]

21일 강원 태백시 철암단풍군락지가 짙게 물들어가고 있다. 연합뉴스

금요일인 24일은 전국이 대체로 맑다가 낮부터 차차 구름이 많아지겠다.

강원 영동과 경북 동해안은 가끔 비가 내리겠고, 부산과 울산도 오전부터 밤사이 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 경북 남부 동해안과 경북 북동 산지, 울릉도·독도 10~40㎜, 부산과 울산 5~10㎜다. 강원 영동과 경북 북부 동해안은 25일까지 20~60㎜의 강수량이 예정됐다.

이날 오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 12.0도, 인천 10.9도, 수원 11.7도, 춘천 9.6도, 강릉 12.2도, 청주 12.1도, 대전 11.2도, 전주 11.7도, 광주 12.6도, 제주 19.6도, 대구 11.9도, 부산 15.3도, 울산 14.2도, 창원 14.1도 등이다.

낮 최고기온은 서울 20도, 인천 19도, 수원 20도, 춘천 18도, 강릉 16도, 청주 21도, 대전 20도, 전주 21도, 광주 22도, 대구 21도, 부산 22도, 제주 22도 등으로 예상된다.

오전까지 충청권 내륙과 전라권 내륙, 경북권 내륙, 경남 서부 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있으며, 그 밖의 내륙에서도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~4.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5~4.0m, 서해 0.5~2.5m, 남해 1.0~3.5m로 예측된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지