국토부, 서부산권 복합 산단 그린벨트 해제 승인…신성장 동력

부산시는 23일 국토교통부 중앙도시계획위원회 심의에서 '서부산권 복합산업단지' 개발사업의 개발제한구역(GB) 130만㎡ 해제 승인을 받았다고 밝혔다.



이 사업은 기계, 전기, 전자 등 지역 주력산업을 고도화하고 디지털·스마트화로 전환하기 위해 강서구 강동동 일원에 138만5천526㎡ 규모 일반산업단지를 조성하는 것이다.

부산 강서구 서부산권 복합산업단지 위치도. 연합뉴스

사업이 완료되면 미래 산업단지 수요에 선제적으로 대응할 수 있고 일자리 창출 등 지역 경제 거점이 된다고 시는 전했다.



최근 지역 전략사업으로 선정된 제2 에코델타시티, 동북아 물류 플랫폼 등 강서구 일대 개발사업과 함께 부산 신성장 동력이 될 수 있다는 것이다.



또 부산연구개발특구, 공공주택사업 등과 연계해 강서구가 직장과 거주지가 인접한 자족도시로 거듭나게 될 것으로 기대된다.



박형준 시장은 "서부산권 복합산업단지의 가장 중요한 절차인 개발제한구역 해제로 개발 사업을 본격적으로 추진할 수 있게 됐다"며 "향후 산업단지계획 수립, 보상 등 절차를 신속하게 추진해 지역경제 혁신 거점으로 육성해 나가겠다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지