더 커진 HD현대重 “K조선·방산 선도”

HD현대중공업과 HD현대미포 합병안이 23일 임시주주총회에서 가결되며 12월1일 ‘통합 HD현대중공업’이 출범하게 됐다.

현대중공업 울산 본사 전경. 현대중공업 제공

양사는 이날 열린 각 사 임시주총에서 ‘합병계약 체결 승인’ 안건이 각각 98.54%(HD현대중공업), 87.56%(HD현대미포) 찬성으로 통과됐다고 밝혔다.



양사는 HD현대중공업이 보유한 함정 건조 노하우에 HD현대미포의 독(건조공간), 설비, 인적 역량을 결합해 글로벌 방위산업 시장에서 영향력을 확대한다는 계획이다. 초격차 기술을 확보하고 특수목적선 수주를 확대하는 데도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 통합 HD현대중공업의 2035년 기준 매출 목표는 37조원(방산부문 10조원 포함)으로 2024년 19조원 대비 약 2배 높게 설정했다.



HD현대중공업 관계자는 “이번 합병의 필요성과 전략적 효용성을 주주들도 인정했다”며 “양사의 역량과 노하우를 총결집해 미래 조선 시장을 지속적으로 선도할 것”이라고 말했다.

