푸틴과 등돌린 트럼프, 러 추가 제재… ‘우크라 종전’ 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담을 취소하고 러시아에 대한 에너지 추가 제재를 발표했다. 휴전 협상이 교착된 상황에서 러시아가 미온적 태도를 보이자 실효성 있는 압박으로 전략을 전환한 것으로 보인다.



스콧 베선트 미 재무부 장관은 22일(현지시간) 성명을 내고 “지금은 살상을 멈추고 즉각적인 휴전을 이행할 때”라며 “푸틴 대통령이 이 무의미한 전쟁을 끝내기를 거부하고 있으므로, 재무부는 러시아 전쟁 수행을 지원하는 두 주요 석유회사를 제재한다”고 밝혔다. 이어 “이는 트럼프 대통령의 전쟁 종식 노력에 따른 것”이라며 “우리는 동맹국들이 이번 제재에 동참하고 이를 준수하길 촉구한다”고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AFP연합뉴스

이날 제재 대상으로 지정된 기업은 러시아의 대형 석유기업 ‘로스네프트 오일 컴퍼니’, ‘루크오일’ 두 곳과 그 자회사들이다. 미 재무부는 이들 기업이 러시아 연방 경제의 에너지 부문에서 활동한 점을 들어 제재 대상으로 지정했다고 설명했다. 이에 따라 이들 기업이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 지분을 보유한 모든 법인의 자산이 동결된다.



트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 헝가리에서 회동하기로 한 약속도 취소했다고 이날 확인했다. 그는 “우리가 도달해야 할 지점에 이르지 못할 것 같았다”며 러시아 제재를 결정한 배경에 대해 “오래 기다렸고, 이제 할 때가 됐다고 생각한다”고 밝혔다.



우크라이나 전쟁과 관련해 러시아에 제재를 가한 것은 트럼프 2기 행정부 출범 이후 이번이 처음이다.



로이터는 “러시아에 직접 제재를 가하지 않고 무역 조치에 의존했던 트럼프에게 중대한 정책 변화”라고 평가했다. 전 미 재무부 고위 관료 출신인 킴벌리 도너번 애틀랜틱 카운슬 연구위원은 이번 제재가 러시아의 석유 수출과 이익에 직접적이고 즉각적인 타격을 줄 수 있다고 분석했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

다만 이번 제재가 충분치 않다는 지적도 나온다. 전 재무부 제재 조사관 출신인 제러미 파너는 “이번 제재에 (러시아 원유의 주요 구매자인) 인도와 중국이 포함되지 않아 푸틴의 관심을 끌기 어려울 것”이라고 꼬집었다. 대니얼 프리드 전 미 국무부 유럽담당 차관보는 “러시아산 원유 가격 상한을 더 낮추거나 러시아의 ‘그림자선단’ 유조선에 제재를 부과하거나, 이들 선박을 지원하는 항만을 제재하는 방법 등 추가 제재가 필요할 것”이라고 말했다.



앞서 이날 유럽연합(EU) 27개국도 러시아에 대한 19차 추가 조치를 발표했다. EU는 이미 2028년 1월1일부터 LNG를 포함한 모든 형태의 러시아산 가스 수입을 전면 중단한다는 자체 로드맵을 마련한 상태다. 이번 조치로 LNG 수입 중단 시기를 2027년 1월1일로 1년 앞당겼다. 러시아 에너지 의존도를 줄이기 위한 전략의 일환이다.



이와 함께 러시아산 원유 밀수에 활용되는 일명 ‘그림자 선단’ 소속 유조선 117척도 제재 명단에 추가된다. 이로써 제재 대상 유조선 규모는 558대로 늘어난다.



푸틴 대통령은 이날 전략핵전력 훈련을 감독했다. 외신은 러시아가 무력시위를 벌인 것이라고 풀이했다. 러시아는 이날 핵탄두 탑재가 가능한 야르스 대륙간탄도미사일(ICBM)을 발사했고, 브랸스크 전략핵미사일잠수함과 Tu-95MS 전략폭격기도 각각 미사일 발사 훈련을 실시했다.

