강원연구원, 화천 전통시장서 장보기…"지역상권 활성화"

강원연구원은 23일 화천군 일원에서 지역 답사 및 전통시장 장보기를 실시했다고 밝혔다.

강원연구원 임직원들이 23일 화천 전통시장에서 장보기를 실시했다. 강원연구원 제공

이번 행사는 지역 현장 이해도를 높이고 직접 소비를 통한 지역상권 활성화, 현장 소통을 통한 정책 아이디어 발굴을 목표로 진행됐다.

이날 강원연구원 임직원들은 파로호 수달길(수달연구센터)·백암산 케이블카 등 화천군 주요 지역을 둘러보며 화천지역 관광·산업 자원을 확인했다.

답사 중간에는 화천시장 5일장을 방문, 화천사랑상품권으로 장보기를 진행해 전통시장의 활력과 소비 활성화를 도모했다.

강원연구원은 향후 정례적으로 도내 18개 시·군을 대상으로 현장 중심 지역답사를 실시해 지역별 현황을 체감함으로써 정책현장의 실효성 및 연구 적용성을 제고할 예정이다.

배상근 강원연구원장은 “현장에 답이 있다는 원칙으로 화천지역 잠재력과 생활경제를 함께 체감했다"며 "전통시장이 지역 공동체 거점으로 자리 잡을 수 있도록 실천 가능한 지원방안을 연구하겠다”고 말했다.

