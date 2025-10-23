코오롱FnC 왁, 한국 전통 콘셉트의 롯데백화점 본점 팝업스토어 운영

코오롱FnC의 골프웨어 브랜드 왁(WAAC)이 한국 전통의 미를 인테리어 콘셉트로 반영한 팝업스토어를 롯데백화점 본점 6층에서 운영한다고 23일 밝혔다. 팝업스토어는 내년 1월 30일까지 운영된다.

이번 팝업스토어는 ‘한국 전통의 미’를 현대적으로 재해석한 인테리어로 구성됐다. 전통 문양의 창호와 단청에서 영감을 받은 직선과 곡선의 조화를 통해 세련된 공간미를 완성했으며, 브랜드의 시그니처 악동 캐릭터 와키를 전통적 요소와 결합한 위트 있는 디스플레이를 선보였다. 창호 뒤편에는 한국화를 배치해 은은하고 품격 있는 한국적 아름다움을 더했다.

팝업스토어에서는 왁의 25F/W 시즌 주요 컬렉션이 전시된다. 이번 시즌은 과거의 유산을 현대적 감각으로 새롭게 해석하며 세대를 아우르는 ‘클래식’에 기초해 슬로건을 ‘Not so Classic!’으로 선정하는 유쾌한 반전을 더했다.

익숙하면서도 새로운, 전통적이면서 위트 있는 무드를 컬렉션 전반에 녹여냈으며 코스뿐 아니라 일상 속에서도 자신만의 스타일을 즐기는 골퍼를 위한 다양한 아이템을 제안한다. 이외에도 오픈을 기념해 천년 고도 경주에서 영감을 받은 ‘경주 에디션’도 함께 공개하며, 추후 왁과 컬래버레이션한 상품들도 순차적으로 선보일 예정이다.

왁은 팝업 오픈과 함께 다양한 고객 프로모션도 준비했다. 10월 20일부터 31일까지 코오롱몰 OLO 멤버십 고객을 대상으로 전 상품 50만 원 이상 구매 시 10% 할인 이벤트를 진행한다. 또한 30만 원 이상 또는 50만 원 이상 구매 고객에게는 각각 양말과 골프공 2피스 3구 세트를 사은품으로 증정한다.

왁 관계자는 “한국 전통의 아름다움과 왁 특유의 위트 있는 감성을 한 공간에서 경험할 수 있도록 기획했다”며 “이번 팝업스토어는 외국인들이 서울에 오면 꼭 방문해야 할 스팟으로 자리매김할 것”이라고 전했다.

