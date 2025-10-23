고3 아들이 수능 4개월 앞두고 아버지에게 간 이식…"아버지 건강 더 중요"

오는 11월에 치러지는 2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 고3 수험생이 간경화를 앓는 아버지를 위해 자신의 간을 떼어준 사연이 전해졌다.

왼쪽부터 아버지 A씨, 아들 B군, 홍근 장기이식센터장. 이화여자대학교 의료원

22일 이대서울병원에 따르면 고양 일산에 거주하는 A(48)씨는 지난해 11월 간경화 진단을 받았다. 간경화는 (간염) 바이러스, 알코올, 약물 등으로 장기간에 걸쳐 간세포가 서서히 파괴되고 간 조직이 딱딱해지는 병이다.

A씨는 진단 직후 정기적으로 치료받았으나 병세는 급격히 나빠져 간에 복수가 차고 간 이식 외에는 선택지가 없는 지경에 이르렀다.

공여자가 급히 필요했던 와중에 A씨의 아들인 B(17)군이 자발적으로 이식을 자청했다. B군은 사회복지사가 되기 위해 관련 학과 진학을 목표로 2026학년도 대입 수능 시험을 준비 중이었지만, 아버지의 건강 회복이 더 중요하다는 생각이었다고 전했다.

수능을 4개월 앞두고 A씨와 B군은 홍근 이대서울병원 장기이식센터장의 집도 하에 무사히 간 이식 수술을 마쳤다 A씨는 지난 7월 28일 이대서울병원 장기이식센터에서 아들의 간을 이식받고 현재 건강을 되찾았다.

B군은 “의사 선생님들 덕분에 아빠의 건강을 찾게 돼 너무 감사하다. 남은 기간 열심히 준비해서 수능시험도 잘 치르겠다”고 말했다.

A씨는 “몸이 갑작스럽게 안 좋아져 수능을 앞둔 아들에게 힘든 일을 겪게 해서 너무 미안했는데 아들이 오히려 아빠를 다독여 고민 없이 수술을 빨리 받도록 해줬다”며 “아들을 생각해서라도 빨리 회복해 힘이 돼주겠다”고 다짐했다.

병원에 따르면, 부자간 혈액형이 달라 아버지에게 전처치 중 감염증상이 발생해 치료를 진행했고 이후 주의를 기울이면서 간 이식 수술을 진행한 것으로 알려졌다. 현재 두 사람 모두 건강을 회복했다.

홍근 이대서울병원 장기이식센터장(외과)은 “수능을 앞둔 미성년자여서 이식 결정 과정에 고민이 많았지만 아버지를 살리겠다는 더 마음이 컸던 것 같다”며 “어려운 상황에서도 포기하지 않고 준비하고 있는 올해 입시에서 좋은 결과가 있기를 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지