한화 건설부문, '화재 감지' 천장형 전기차 충전 신기술 선보여

㈜한화 건설부문은 22일부터 25일까지 대구 엑스코에서 열리는 '2025 대한민국 미래모빌리티엑스포'(DIFA)에 참가해 화재감지 기능을 강화한 차세대 천장형 전기차 충전 시스템 'EV air station'(EV 에어스테이션)을 선보였다.

EV 에어스테이션. 한화 제공

EV 에어스테이션은 천장에서 커넥터가 내려오는 차세대 전기차 충전시스템으로, 지능형 전력분배 기술을 적용해 하나의 충전기로 최대 3대의 차량을 동시에 충전시켜 공간 효율성과 편의성을 높인 제품이다.

이번에 소개된 모델은 기존 제품을 안정성 위주로 강화한 버전으로, 전기차 화재에 대한 사회적 관심과 주차장 내 충전기 부족 문제를 동시에 해결할 수 있는 혁신적 충전 설루션으로 주목받으며 미래혁신기술박람회 최고혁신상을 수상했다.

해당 모델에는 ▲오프가스(OFF-GAS) 감지센서 ▲화재감지 카메라 ▲ 배터리와 충전기 간 상태정보 교환이 가능한 PLC(Power Line Communication) 통신 기능이 새롭게 추가됐다. 이를 통해 충전 과정에서 발생할 수 있는 이상 징후를 조기에 감지하고, 화재 위험을 원천적으로 차단할 수 있다.

한화 건설부문은 ‘전기차 화재 ZERO’를 목표로 해당 설루션을 입주단지 내 시범 적용할 계획이다.

한편 한화 건설부문은 전기차 화재 발생 시 신속 대응이 가능한 이동식 화재수조 로봇, 외부 주차장 설치가 가능한 태양광 쉘터형 충전기 등도 함께 공개했다.

김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 "EV air station은 신규 화재감지 기술을 적용해 한층 강화된 안전성을 갖춘 전기차 충전 설루션"이라며 "향후 지하주차장 화재진압 기술까지 더해 스마트 건축 설루션을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

