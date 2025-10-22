“모두를 위한 정부 만드는 데 힘 모아 달라” 김혜경 여사, 한부모 시설 찾아 의견 경청

김혜경 여사. 뉴시스

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 한부모가족복지시설을 방문한 자리에서 관계자 등을 격려하며 “모두를 위한 정부를 만드는 데 힘을 모아 달라”고 당부했다.

전은수 대통령실 부대변인은 김 여사가 22일 경기 성남시 분당구 내 최대 전통시장인 금호행복시장을 방문했다고 서면 브리핑을 통해 밝혔다.

김 여사는 시장에서 상인들과 만나 인사를 나눈 뒤 옷가게에 들러 온누리상품권으로 친정어머니께 드릴 바지를 구입하고, 호두과자점에서 한부모가족복지시설에 전달할 간식거리를 직접 구매했다.

시장 방문을 마친 김 여사는 성남시에 위치한 한부모가족복지시설 ‘새롱이새남이집’을 찾았다.

김 여사는 먼저 관계자들로부터 시설 운영 현황에 대한 설명을 듣고, 한부모가족의 생활 공간을 꼼꼼히 둘러봤다.

또 놀이방을 찾아 아이들에게 호두과자와 음료 등 간식거리를 건네며 반갑게 인사를 나누기도 했다.

이후 진행된 간담회에서 김 여사는 시설 관계자와 입소자들의 의견을 경청했다.

한 입소자는 "어린이집에서 가족사진을 찍어오라거나 한부모가정이라서 말이 느린 것 같다'는 말을 들을 때 심리적으로 매우 힘들다"고 호소했다.

이에 김 여사는 "아이를 키우는 일 자체도 어려운데, 그러한 사회적 인식이 더 큰 부담이 된다"며 "가족 형태에 대한 인식 변화가 지속적으로 이뤄져야 될 것 같다"고 눈시울을 붉히기도 했다.

김 여사는 시설을 나서면서 입소자들을 위해 헌신하는 종사자들에게 감사의 뜻을 전하며 "한부모, 1인 가구 등 다양한 가족을 포용하는 '모두를 위한 정부'를 만드는 데 다 함께 힘을 모아달라"고 격려했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지