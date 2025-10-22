‘이재명 조폭 연루설’ 장영하 2심서 유죄

제20대 대선 정국에서 당시 더불어민주당 유력 대선 주자였던 이재명 대통령의 ‘조폭 연루설’을 제기한 장영하 변호사(국민의힘 경기 성남시 수정구 당협위원장)가 2심에서 징역형 집행유예를 선고받았다.



서울고법 형사7부(재판장 이재권)는 22일 장 변호사의 공직선거법상 허위사실 공표 혐의 사건 항소심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 이 사건 1심은 장 변호사에게 무죄를 선고했으나, 2심에서 뒤집힌 것이다.

장영하 변호사. 연합뉴스

재판부는 “피고인이 (허위사실을) 공표한 시점 등 제반 사실을 고려하면 적어도 쟁점 사실이 허위일 수 있다는 것을 인지한 채 공표했다고 본 것”이라며 “무죄로 본 원심은 사실을 오인하고 법리를 오해했다”고 밝혔다.



폭력 조직 국제마피아파 행동대원 박철민씨의 변호인이었던 장 변호사는 20대 대선을 앞둔 2021년 10월 기자회견에서 이 대통령이 경기 성남시장 재직 시절 국제마피아 측근에게 사업 특혜를 주는 조건으로 20억원가량을 받았다고 주장했다가 허위사실을 공표한 혐의로 기소됐다.



당초 검찰은 민주당의 고발 건을 살핀 뒤 불기소 처분했지만, 민주당이 불복해 낸 재정신청을 법원이 받아들이면서 재판이 시작됐다. 서울고법 형사7부는 대법원 전원합의체가 파기환송한 이 대통령의 선거법 위반 혐의 사건을 맡고 있는 재판부다.

