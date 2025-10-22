세계일보

[포토] 강영석 '퍼스트 라이드'

입력 : 2025-10-22 13:09:58 수정 : 2025-10-22 13:09:57
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

배우 강영석이 22일 서울 용산 CGV에서 열린 영화 ’퍼스트라이드’의 언론시사회에 참석해 인사말을 하고 있다.

 

영화 ‘퍼스트 라이드’는 끝을 보는 놈 태정(강하늘 분), 해맑은 놈 도진(김영광 분), 잘생긴 놈 연민(차은우 분), 눈 뜨고 자는 놈 금복(강영석 분), 사랑스러운 놈 옥심(한선화 분)까지 뭉치면 더 웃긴 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나는 코미디다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

