소방청, 전국 데이터센터 178곳 특별소방검사

소방청이 이달 31일까지 전국 데이터센터 178곳을 대상으로 ‘특별소방검사’를 실시한다. 지난달 26일 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재와 같은 유사 사고를 예방하기 위한 조치다.

점검대상은 ‘지능정보화 기본법’, ‘정보통신망법’, ‘방송통신발전법’에 따라 관리되고 있는 전산실 바닥면적 500㎡ 이상 또는 수전설비 용량 40㎿ 이상인 시설이다. 중앙 12곳과 지방 166곳 등 총 178곳이 해당한다.

중점 점검사항은 △배터리 적재하중 및 진동·충격에 대한 구조 안전성 △저장장소 온도(23±5℃) 및 배터리 관리시스템(BMS) 작동상태 △전선·케이블 피복 손상 여부 및 접지시설 관리 상태 △스프링클러설비 등 소화설비 작동 상태 △전산실과 배터리실(UPS실) 분리 및 방화구획 유지 여부 등이다.

소방청은 점검 중 안전 관련 불법행위가 적발될 경우 과태료 부과 등 행정제재를 엄정히 시행하고, 점검 결과를 바탕으로 시설별 위험도 분석 및 개선계획을 수립할 계획이다. 또 점검 결과는 행정안전부, 과학기술정보통신부 등 관계부처와 공유해 데이터센터 화재안전관리 강화를 위한 종합대책 수립의 기초자료로 활용할 예정이다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “데이터센터는 국가 핵심 기반시설로, 단 한 번의 화재라도 국가정보통신망 마비로 이어질 수 있다”며 “이번 특별소방검사를 통해 취약요인을 선제적으로 제거하고, 국민이 안심할 수 있는 안전한 정보기반 환경을 구축하겠다”고 밝혔다.

