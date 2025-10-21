강경발언 논란 커지면 “아니다” 수습… 메시지 정리 안되는 與

“여당으로서의 역할을 해야 한다. 여야 충돌이 발생하면 손해를 더 크게 입는 건 여당이다.”



더불어민주당의 한 중진 의원은 21일 최근 주요 의제에 대한 당내 메시지 관리가 안 되고 있다며 이같이 토로했다. 민주당이 캄보디아 사태와 사법개혁에 있어서는 ‘말 주워 담기’를 반복하고 있고, 부동산 정책에 대해서는 언급을 자제하며 정책을 뒷받침하지 못하고 있다는 지적이다. 메시지 전략 부재는 야당에 공격의 빌미를 제공해 지지율 하락으로 이어질 수 있다는 우려도 나온다.

정청래 더불어민주당 대표가 지난 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

◆“맞다”, “아니다” 발언 충돌



여당 내 혼란상을 보여주는 대표적인 발언은 ‘캄보디아 대상 군사적 조치’다. 캄보디아에서 한국인을 상대로 취업사기·납치가 벌어지자 민주당 이언주 최고위원은 지난 12일 사회관계망서비스(SNS)에 “캄보디아 정부가 미온적으로 대처할 경우, 군사적 조치까지도 검토해야 한다”고 밝혔다. 전현희 최고위원도 19일 기자간담회에서 “필요하다면 군사적 조치 또한 배제해서는 안 된다”고 거들었다. 하지만 같은 날 열린 기자간담회에서 김병기 원내대표는 “군사 조치에 대한 것은 굉장히 신중해야 한다”고 선을 그었고, 김병주 최고위원은 재외국민안전대책단 기자회견에서 “군사적 조치는 고려 요소가 아니다”고 말했다.



사법개혁의 일환인 ‘재판소원’에 대해서도 비슷한 일이 벌어졌다. 김 원내대표는 지난 19일 “재판소원에 대해서는 굉장히 찬성 의견과 반대 의견이 있다. 당론으로 발의하지 않는다”며 신중한 입장을 표했다. 그러나 정청래 대표는 다음날 사법개혁특위 기자간담회에서 “재판소원 문제는 당 지도부 안으로 법안 발의할 것”이라며 “당론 추진 절차를 밟아 본회의에 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 같은 자리에서 한정애 정책위의장은 다시 “당론으로 추진하지 않는다”며 번복에 재번복하는 모습을 보였다.



당 지도부 메시지조차 혼선이 생기고 있다는 지적이 나오는 배경이다. 내년 지방선거 출마를 준비 중인 의원이 지지자들에게 돋보이기 위한 발언을 하면, 다른 의원이 나서서 수습하는 상황이 반복되는 것이다. 정 대표 또한 지지자들이 요구하는 강경한 발언을 하면서 지도부의 발언 수위가 전체적으로 높아졌다는 평가다. 민주당 한 의원은 “지금 민주당 발언이 너무 세다”며 “지금은 내란이 걸려 있지만, 우리도 집권 여당처럼 해야 한다”고 말했다.

서울 송파구의 한 공인중개사 사무소가 한산한 모습을 보이고 있다. 뉴시스

◆민감한 부동산 대책엔 ‘쉬쉬’



문제는 정부·여당이 힘을 모아야 하는 이슈에 대해서도 당내 메시지에 전략이 드러나지 않는다는 점이다. ‘10·15 부동산 대책’의 경우 당정 합의로 나온 정책이지만, 당 지도부는 관망하는 모양새다.



부동산 대책 발표 이후 공개회의에서 관련 발언을 한 의원은 김병기·전현희·이언주 의원뿐이다. 정 대표 등 지도부는 언급조차 안 하고 있다. 그마저 전 의원은 오세훈 시장 공격을, 이 의원은 공급대책 보완 필요성을 강조하며 이번 대책에 대한 설명은 부족했다는 비판이 나온다. 당 관계자는 “부동산에 대해 잘못 언급하면 뭇매를 맞는다”고 당내 분위기를 전했다.



부동산 대책에 대한 여론이 악화하자 민주당은 뒤늦게 주택시장안정화 태스크포스(TF)를 구성했다. TF 단장을 맡은 한정애 의장은 기자간담회를 열고 “12월까지 시·군·구별 구체적인 공급 계획을 포함하는 주택 관련 세부 계획을 마련하겠다”고 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1

여당의 전략 부재가 야당에겐 공세 기회로 작용하고 있다. 국민의힘은 연일 10·15 부동산대책을 정조준하고 있다. 내년 지방선거를 앞두고 부동산 이슈를 부각시켜 ‘민생 안정’을 전면에 내세우겠다는 계획이다.



송언석 원내대표는 이날 국감 대책회의에서 국토교통부 이상경 1차관이 부동산 유튜브 채널에 출연해 “정부 정책으로 시장이 안정되면 그때 집을 사면 된다”고 발언한 것을 두고 “열불나는 유체 이탈 발언”이라고 비판했다.



국민의힘은 최고위원회의에서 ‘부동산정책 정상화 특별위원회’를 구성하고 장동혁 대표가 위원장을 맡는다고 밝혔다. 국민의힘은 “정부의 반시장·비정상적 부동산 정책에 적극 대응하고 국민이 원하는 정책 대안을 제시하기 위해 당 대표가 직접 위원장을 맡기로 했다”고 설명했다. 국민의힘 서울시당도 ‘주사위’(주거사다리 정상화 특별위원회)를 구성해 서울시 주택 공급 확대 기조에 힘을 보태기로 했다. 위원장에는 초선 김재섭 의원이 임명됐다.

