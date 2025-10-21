한국남동발전, 공기업 최초 상용 AI플랫폼 도입

한국남동발전은 정부 ‘인공지능(AI) 3대강국 도약’ 정책에 발맞춰 발전분야 AI 대전환을 이끌어갈 상용 AI플랫폼을 공기업 최초로 도입했다고 21일 밝혔다.

남동발전은 사내 업무망에서도 사용 가능할 수 있도록 보안성을 강화한 하이브리드 AI 플랫폼 ‘남동아이’를 공개했다.

남동발전은 ‘남동아이’를 통해 강기윤 사장이 중점적으로 추진 중인 남동발전의 ‘2040 미래로’ 비전 달성과 스마트 팩토리를 구현해 공공 AX(AI를 활용해 업무를 혁신적으로 변화)를 선도해 나간다는 계획이다.

남동아이는 AI 3대 강국 도약이라는 정부의 국정과제에 맞춰 남동발전이 추진 중인 AI종합추진계획의 일환으로 개발됐다.

남동아이는 기존 회사 업무망에서 사규, 지침서 검색 등 사내 업무에 특화된 생성형 AI에 더해 인터넷에 공개된 정보를 수집 검색할 수 있도록 ChatGPT, Gemini와 같은 상용 AI를 동시에 사용 가능한 공공기관 최초의 ‘하이브리드 AI 플랫폼’을 구현했다.

남동발전은 남동아이를 통해 사내 문서에 기반한 사내 정보 질의를 비롯한 일반지식에 대한 질의도 가능하도록 했고, 전표 자동화, 계약 및 감사업무 지원 등 반복되는 업무를 자동화할 수 있는 기능도 확보했다.

남동발전은 반복 업무에 대한 시간 단축을 통한 업무 효율성 향상 및 발전분야에서 다양한 혁신 업무를 수행해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

남동발전은 ‘남동 AI혁신위원회’를 통해 정부 AI 전략공유와 발전소 AI 대전환을 위한 방향에 대해 사외전문가의 의견을 듣는 등 발전분야 AI 대전환을 이뤄가고 있다.

강기윤 사장은 “공공기관 최초로 도입한 AI 플랫폼을 통해 한국남동발전이 AI를 통한 공공분야 혁신을 이끌어 나갈 것으로 기대한다”면서 “남동아이를 만들어낸 저력을 토대로, 지속적인 AI 초혁신 과제의 발굴과 추진을 통해 다른 기관들과 차별화된 우수성과를 만들어 갈 것”이라고 말했다.

