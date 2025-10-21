캄보디아 송환 59명 범죄피의자 분류 구속될 듯

캄보디아에서 범죄 활동에 가담했다가 국내로 송환된 피의자 64명 가운데 49명이 경찰에 구속됐다.

경찰청은 캄보디아 송환 피의자 64명 중 구속영장이 청구된 48명이 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 거쳐 전원 구속됐다고 밝혔다. 송환전 사전 구속영장이 발부돼 집행된 1명을 포함하면 송환자 가운데 구속된 피의자는 현재까지 49명이다.

캄보디아 당국의 범죄단지 단속으로 적발돼 구금됐던 한국인들이 지난 18일 오전 인천국제공항 2터미널을 통해 송환되고 있다. 뉴스1

경찰은 소환한 64명 가운데 4명을 제외한 60명(사전구속영장 발부집행 1명 포함)피의자로 분류해 구속영장을 신청했다. 검찰은 20일 경찰이 구속영장 신청한 59명 가운데 1명을 제외한 58명에 대해 법원에 구속영장을 청구했으며 지금까지 영장실질심사를 받은 48명 전원이 구속됐다.



구속영장이 청구된 나머지 10명은 경기북부경찰청 형사기동대가 수사 중인 인원으로, 오늘 오전 10시 30분과 오후 2시 30분 두 차례에 걸쳐 의정부지법에서 영장심사가 진행돼 구속여부가 결정된다. 지금까지 영장이 청구돼 구속 전 피의자 심문이 이뤄진 전원에 대해 영장이 발부된 것으로 미루어 송환된 64명 가운데 5명(경찰 4명, 검찰 1명)을 제외한 59명이 구속될 것이란 전망이다.

이번 사건은 대규모 해외 불법 조직 단속 및 송환 사례 중 최대 규모다. 충남경찰청과 경기북부청을 중심으로 전국 각 지방청이 공조 수사를 진행 중이다.

