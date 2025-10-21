석포의 가을이 핀다…‘2025 석포마을 공모전’ 개최

영풍은 석포제련소가 주최하는 ‘2025 석포마을 공모전’이 오는 11월 20일까지 한 달간 열린다고 21일 밝혔다.

영풍 제공

올해로 4회째를 맞은 석포마을 공모전은 2021년부터 매년 가을 이어져 온 주민참여형 사회공헌 행사로 석포면을 대표하는 마을 문화축제로 자리매김하고 있다. 공모전엔 석포면 주민은 물론 봉화군민이라면 누구나 참여할 수 있다.

공모전은 △5행시 △동영상 두 가지 부문으로 진행된다.

5행시는 ‘석·포·웃·음·꽃’을 주제로 하며, 동영상은 석포의 유명한 괴담·개그·유머를 담은 1~3분 분량의 세로 촬영 영상으로 응모 가능하다.

5행시와 동영상 두 부문 모두 중복 참여가 가능하나, 각 부문별로는 1작품씩만 응모할 수 있다.

총상금은 500만원 규모로, 전 부문 통합 대상 1명에게 상금 100만원이 수여된다.

금상(5행시 30만원, 동영상 50만원) 각 1명, 은상(5행시 15만원, 동영상 30만원) 각 3명, 동상(5행시 7만원, 동영상 10만원) 각 10명이 선정될 예정이다.

영풍 석포제련소 관계자는 “공모전은 주민들이 직접 참여해 웃음과 유머로 마을의 정을 나누는 뜻 깊은 행사”라며 “올해도 많은 주민들이 석포의 매력을 재치 있게 표현해 주길 바란다”고 밝혔다.

