中企 역직구 물류비 최대 77% 저렴해진다

대한무역투자진흥공사(코트라)가 DHL코리아와 역직구 활성화를 위해 손을 잡았다. 역직구 물류비의 최대 77%를 할인해, 역직구 수출 생태계 강화에 힘을 실을 것으로 기대된다.



코트라는 20일 DHL코리아 인천게이트웨이에서 이 같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 역직구 무역 방식은 국내 판매자나 중소기업이 해외 소비자에게 전자상거래 플랫폼을 통해 상품을 직접 판매하는 것이다. 역직구 시장은 전자상거래(이커머스) 활성화와 함께 가파른 성장세다. 코트라에 따르면 전자상거래 수출 규모는 지난해 6월 2889만 건에서 올해 6월 3455만 건으로 20%가량 늘어났다.



이번 협약으로 코트라는 중소·중견기업에 DHL 특송요금 할인혜택을 제공한다. 코트라 회원사는 DHL 특송을 B2C(기업-소비자 간 거래)의 경우 63~77%, B2B(기업 간 거래)는 50~60% 할인된 요금으로 이용할 수 있다. 할인서비스와 더불어 물류 컨설팅, 무역실무 교육 및 체험 서비스도 제공된다.



코트라는 물류비 부담으로 수출을 망설이던 중소기업의 소량다건 수출 문턱을 낮추고 코트라의 다양한 해외진출 지원 프로그램과 연계해 역직구 수출 생태계를 확충한다는 방침이다. 이번 협약도 ‘코트라 수출물류 협업 네트워크’ 구축의 일환으로 추진됐다. 코트라는 5월 물류지원실을 신설하고 중소기업의 수출활동과 연계된 운송·인증·자유무역협정(FTA)·관세·풀필먼트 등 수출물류 전 과정을 지원하는 수출 물류 단계별 협업 지원체계를 강화해 왔다.

