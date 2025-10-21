정기선 “한데 뭉쳐 미래 개척… ‘퓨처빌더’ 되자”

정기선(사진) HD현대 회장이 20일 취임 일성으로 “우리 모두가 한뜻으로 뭉쳐 ‘인류의 미래를 개척하는 퓨처빌더(Future Builder)’가 될 수 있도록 전력을 다하겠다”고 밝혔다.



정 회장은 이날 임직원들에게 보낸 사내 메일에서 “막중한 책임감을 느끼지만 앞으로도 여러분과 함께라면 우리에게 주어진 모든 책임과 의무를 완수할 수 있다고 확신한다”며 이같이 말했다.



정 회장은 2009년 현대중공업에 입사한 지 16년 만인 지난 17일 회장직에 올랐다. 1988년 정몽준 전 회장이 정계에 진출하면서 도입한 전문 경영진 체제가 막을 내리고 오너 경영이 부활한 것이다.



정 회장은 담화문에서 조선, 건설기계, 정유·석유화학 등 사업 부문별 위기를 진단하고 방향성을 제시했다. 그는 “지금 우리 그룹이 당면한 경영환경은 매우 엄중하다. 미?중 패권 경쟁과 경기침체, 중국발 공급과잉 등 복합적인 리스크가 우리를 둘러싸고 있다”며 “우리는 1972년 울산조선소 기공식 이후 숱한 어려움이 있었고 그때마다 ‘당장 할 수 있는 것’에 집중했다”고 밝혔다. 그는 “조선 사업에선 디지털, 인공지능(AI) 기술을 활용해 ‘FOS’(Future of Shipyard)라는 우리만의 조선소 디지털 전환을 이끌어 나가며 중국과의 원가 경쟁력 차이를 줄여갈 가능성이 보이기 시작했다”며 “지정학적 상황을 활용한 마스가(MASGA) 프로젝트를 통해 새로운 시장도 적극 개척해 나가고 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지