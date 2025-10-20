“비트코인, 내년까지 약세…7만달러까지 ‘추락' 가능성” 코인데스크 전망

암호화폐 시장에 대한 정확한 예측으로 유명한 존 글로버 레든 최고투자책임자(CIO)가 2023년 초에 시작된 비트코인 강세장이 최근 10만5000달러 붕괴로 끝난 것으로 보인다고 경고했다.

사진=AFP연합뉴스

암호화폐(가상화폐) 전문매체 코인데스크는 19일(현지 시각) 이같이 보도하면서, 비트코인이 7만달러까지 떨어질 수 있다고 전했다.

이는 현재 가격인 10만8000달러에서 35% 이상 하락할 가능성이 있다는 얘기다.

글로버는 “나는 암호화폐가 5파동 상승 움직임을 완료했으며 이제 적어도 2026년 말까지 지속될 수 있는 약세장에 진입했다고 굳게 믿는다”고 말했다.

글로버는 “비트코인은 7만~8만달러까지 떨어질 것”이라고 예상했다. 그러면서 “비트코인이 사상 최고치인 12만4000달러 선을 다시 테스트하거나 소폭 상승할 가능성을 배제할 수는 없지만, 이제 추세는 약세로 반전했다”고 설명했다.

그는 엘리엇 파동 이론을 근거로 이같이 전망했다. 엘리엇 파동은 1938년 랄프 넬슨 엘리엇이 도입한 것으로, 투자자들의 심리가 예측 가능한 주기로 움직인다는 생각에 기반을 두고 있다.

그는 이 이론을 적용할 경우, 지난주 비트코인이 10만5000달러를 하회하며, 강세장에 마침표를 찍었다고 분석했다.

그의 약세 전망은 각 반감기 이후 18개월 후에 정점을 찍은 뒤 약세장에 진입하는 비트코인의 역사적 추세와 정확히 일치한다. 최근의 반감기는 2024년 4월에 발생했었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지