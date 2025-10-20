‘AI 드리븐’ 내건 삼성전자 美서 테크포럼

삼성전자는 17일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 ‘2025 테크 포럼’을 열고 글로벌 기업 개발자들과 기술 트렌드를 논의했다고 19일 밝혔다.

올해 7회째를 맞은 이번 행사는 실리콘밸리 마운틴뷰에 있는 삼성 리서치 아메리카(SRA)에서 진행됐다.

노태문 삼성전자 사장이 미국 실리콘밸리에서 열린 '2025 테크 포럼'에서 발언하는 모습. 삼성전자 제공

노태문 DX부문장 직무대행 사장과 용석우 영상디스플레이사업부장, 전경훈 DX부문 최고기술책임자(CTO) 등 주요 경영진과 글로벌 기업의 리더급 개발자 등 80여명이 참석했다.

이번 포럼 주제는 ‘일상에 자연스럽게 녹아드는 앰비언트 인공지능(AI)’으로 각 사업부 임원들은 삼성전자의 AI 비전과 사업 전략을 공유했다. 앰비언트 AI는 사용자 환경과 행동 패턴을 파악해 맞춤형 경험을 제공하는 AI 서비스를 의미한다.

노 사장은 “삼성전자는 AI를 가장 잘 활용하고 AI로 일하며 성장하는 ‘AI 드리븐 컴퍼니’로 도약하겠다”며 “새로운 성장동력을 빠르고 과감하게 발굴해 지속가능한 사업구조로 전환하겠다”고 말했다.

