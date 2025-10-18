화사 “살 너무 빠졌다” 문별도 깜짝…40kg대까지 감량한 이유는?

그룹 마마무 화사. 유튜브 채널 ‘문별이다’ 캡처, 뉴스1

그룹 마마무 화사가 신곡 콘셉트에 맞춰 체형 변화를 시도했다고 밝혔다.

지난 17일 마마무 문별의 유튜브 채널 ‘문별이다’에서는 ‘나도 멤버 있다고!!!!’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로는 신곡 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’로 돌아온 화사가 출연했다.

이날 문별은 “쉬니까 먹는 거에 눈이 뜨더라. 움직임이 적으니까 50kg이 넘어갔다가 관리를 해서 지금은 45kg이다”고 말했다. 이에 화사는 “나랑 별 차이 안 나네”라며 웃음을 보였다.

이어 문별이 “살 왜 이렇게 빠졌냐”고 묻자, 화사는 “컴백 때문에 운동법을 아예 새로 짰다. 내 무대 스타일이 원래 강한 편인데, 첫 곡부터 마지막 곡까지 뛰다 보면 마른 체형으론 버티기 힘들다”고 털어놨다.

그는 “춤 텐션도 떨어지고 쫀득한 느낌이 사라진다. 그래서 살집이 좀 있고 근육이 잡힌 몸이 나한테 맞더라”고 덧붙였다.

하지만 이번에는 분위기가 달랐다. 화사는 “이번 곡은 여리여리하고 연약한 느낌이다. 마음에 상처가 있는 사람의 이야기를 담고 있어서, 몸에서도 그런 결을 보여주고 싶었다”고 설명했다.

이어 “운동 선생님께 부탁해서 플랜을 바꿨다. 근육을 빼고 좀 더 가늘고 부드러운 라인으로 갔다”며 “마음고생 끝에 자연스럽게 살이 빠진 듯한 이미지가 필요했다”고 말했다.

한편, 화사는 지난 15일 신곡 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’를 발매하고 본격적인 활동에 돌입했다. 이번 곡은 섬세한 감정선을 담은 발라드로, 기존의 강렬한 퍼포먼스와는 또 다른 화사의 매력을 보여준다.

