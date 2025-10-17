“술값 전가·이권 개입”… 원주시의원 갑질에 공무원들 ‘피로감’ 호소

행정기관을 존중하지 않는 기초의회 의원들의 태도로 불편함을 느끼는 공무원들이 상당하다는 조사결과가 나왔다.
17일 원주시 공무원노동조합이 공직자 309명을 대상으로 실시한 설문결과에 따르면, 원주시의회 질의응답 시 가장 불편한 점은 무엇인지 묻는 질문에 ‘행정기관을 존중하지 않는 의원들의 태도’라고 답한 공무원이 절반에 가까운 47%(145명)로 집계됐다.
이어 ‘제출된 자료와 관련 없는 질문 40%(125명), 지나치게 긴 질의응답 시간 8%(25명), 기타 5%(14명) 순이었다.
원주시의회 의원들과 관계에서 가장 부담되는 일이 무엇인지를 묻는 질문에는 절반 이상인 56%(173명)이 ’개별 사업에 대한 영향력 행사‘라고 응답했다. 방대한 자료 요구 30%(92명), 과잉 의전 요구와 사적인 연락 11%(34명) 등을 문제라고 생각하는 공직자도 많았다.
최근 3년 내 원주시의회 의원들에게 부당한 대우를 받은 적이 있는지를 묻는 말에는 32%인 100명이 있다고 했다. 이는 2021년 실시된 설문과 비교하면 11% 증가한 수치다.
구체적으로 어떤 형태의 부당한 대우를 받았는지를 묻는 질문에는 ’특정 민원이나 사업에 대한 청탁·이권개입이 38%(61명)로 가장 많았다. 이어 권위적인 태도 25%(40명), 정당한 업무 범위를 벗어난 지시와 사적인 업무 요구 19%(31명), 과도하거나 불필요한 자료 제출 요구 16%(25명) 순으로 집계됐다.
‘시의원의 갑질이나 부당행위가 발생한 경우 어떤 제도적 조치가 필요하다고 생각하는지’라는 질문에는 공무원 노조를 통한 대응·공론화가 35%(180명)였다. 이어 공식 경고·징계조치 강화 35%(176명), 특별휴가나 심리상담 등 공무원 보호조치 15%(76명), 집행부와 의회의 정례적인 상호 의견교환 채널 강화 15%(74명) 등으로 조사됐다.
원주시의회의 역할 중 가장 중요한 역할이 무엇인지 묻는 질문에는 행정사무감사·예산심사를 통한 행정기관 견제 47%(144명), 조례제정·개정 등 입법 활동 38%(116명), 지역여론 형성과 전달, 민원해결 14%(44명), 기타 1%(4명)이었다.
이와 관련해 문성호 원주시 공무원노조 위원장은 “시의원들의 개별 사업에 개입해 업체 선정이나 사업 수행에 결정권을 행사하려는 행태로 공무원들이 스트레스를 받고 있다는 사실이 확인됐다”며 “행정기관 고유 업무에 지나친 개입은 반드시 근절해야 할 부분”이라고 지적했다.
이어 “시민들이 지켜보고 있다는 생각을 한다면 공무원을 대하는 시의원들의 태도가 강압적이고 고압적일 수 없을 것”이라며 “술자리에서 술값을 전가하고 개별 사업에 지인 업체를 끌어들이지도 못할 것”이라고 비판했다.
그러면서 “개별 민원을 들고 와 공무원을 괴롭히는 인물이 아니라 시민을 위해 일할 일꾼이 시의원으로 당선되길 바란다”며 “지역 정당 차원에서도 책임감 있는 자세로 일꾼을 추천해주길 부탁한다”고 당부했다.
