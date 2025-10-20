제이에스티나, 최대 85% ‘패밀리세일’ 진행

사진 제공=제이에스티나

국내 대표 주얼리 & 핸드백 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 10월 20일부터 10월 26일까지 패밀리 세일을 진행한다고 밝혔다.

공식 온라인몰에서 7일간 진행되는 이번 패밀리 세일에서는 주얼리, 핸드백, 시계, 패션 액세서리에 이르는 다양한 품목을 최대 85%의 할인 가격으로 만나볼 수 있다.

제이에스티나의 시그니처 ‘에테르(ETER)’ 14K 골드 주얼리부터 가을에 착용하기 좋은 램스킨 소재의 ‘루비(RUBY)’ 핸드백과 소프트한 착용감의 ‘루나(LUNA)’ 패딩 백, 소프트한 실크 소재의 헤어밴드 등 폭넓은 인기 아이템이 준비되어 있다.

또한, 풍성한 이벤트를 위해 요일별로 운영되는 ‘48H 리미티드 타임 세일’, 100% 당첨 ‘데일리 랜덤 쿠폰’, ‘빙고 미션 경품’ 등을 마련해 고객들에게 재미와 혜택을 동시에 제공한다.

제이에스티나 관계자는 “올 한 해 제이에스티나를 사랑해 주신 고객분들을 위해 인기 제품들을 특별한 가격으로 준비했다”라며 “간절기 스타일링에 유용한 아이템들을 합리적인 가격에 마련하는 기회로 활용하길 바란다”라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지