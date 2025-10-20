MN.AUTO 전기화물밴 ‘힘찬쎄아밴(SE-A)’, 한국고객만족도 3년 연속 1위 달성

사진=모빌리티네트웍스 제공

모빌리티네트웍스의 전기화물밴 ‘힘찬쎄아밴(SE-A)’이 ‘2025 한국고객만족도(KCSI)’ 서비스브랜드(전기차) 부문에서 3년 연속 1위를 달성했다고 밝혔다.

힘찬쎄아밴은 국내 전기밴 시장에서 도심형 소형 물류 및 자영업자 대상 차량으로, 적재성·편의성·경제성을 종합적으로 갖춘 모델로 평가된다. 동급 기준 최대 1,000kg 적재하중, 41.86kWh LFP 배터리, 후륜구동 기반의 안정적인 주행 성능을 갖추었으며, 스티어링휠 열선, 통풍시트, 급속·완속 충전 기능 등 운전 편의 사양이 적용돼 있다.

올해 새롭게 선보인 26년형 모델은 안전성과 편의 기능이 강화된 것이 특징이다. 유지비 절감과 친환경 운송수단으로서의 효율성도 주요 평가 요소로 꼽힌다.

모빌리티네트웍스는 이번 3년 연속 수상을 기념해 고객 감사 프로모션을 진행하고 있다. 해당 프로모션은 소상공인과 자영업자 고객을 대상으로 하며, 관련 내용은 MN.AUTO 공식 홈페이지 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

지자체별 보조금 정책에 따라 차이가 있으나, 현재 진행 중인 프로모션을 적용해 더욱 저렴한 가격에 구매가 가능하다. 프로모션 내용은 월별로 일부 변동될 수 있으며, MN.AUTO 공식 홈페이지를 통해 실구매가 확인과 상담·견적이 가능하다. 이외에도 MN.AUTO의 금융 프로그램을 통해 소상공인과 자영업자도 부담 없이 차량을 구매할 수 있다.

모빌리티네트웍스 관계자는 “힘찬쎄아밴이 3년 연속 고객만족도 1위를 달성할 수 있었던 것은 고객들의 꾸준한 신뢰 덕분”이라며 “앞으로도 소상공인과 자영업자에게 실질적인 혜택을 제공하고, 최근 ‘이티밴(ET-VAN)’의 공식 판매를 시작으로 전기 상용차 브랜드로서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

