‘죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어’ 저자 백세희…5명 살리고 떠나

에세이 ‘죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어’의 저자 백세희 작가 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살리고 세상을 떠났다. 향년 35세.

백세희 작가. 한국장기조직기증원 제공

한국장기조직기증원은 백 작가가 지난 16일 뇌사 장기기증으로 심장, 폐장, 간장, 신장(양측)을 기증했다고 17일 밝혔다.

백 작가가 뇌사에 이르게 된 경위는 알려지지 않았다.

백 작가는 기분부전장애(가벼운 우울 증상이 지속되는 상태)를 진단받고 담당의와 상담한 이야기를 진솔하게 녹여낸 에세이 ‘죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어’로 큰 사랑을 받았다.

이후에도 다른 작가들과 함께 ‘나만큼 널 사랑할 인간은 없을 것 같아’, ‘쓰고 싶다 쓰고 싶지 않다’ 등의 책을 펴냈고 토크콘서트, 강연회 등을 통해서도 독자와 소통해왔다.

경기 고양시에서 3녀 중 둘째로 태어난 그는 어릴 적부터 책 읽기와 글쓰기를 좋아했다고 전해졌다.

대학에서 문예창작과를 졸업하고 출판사에서 5년 동안 근무했고, 이 시기에 개인적 상처와 아픔을 극복하기 위해 상담센터와 정신과에서 치료받기 시작했다.

백 작가는 사랑이 많은 성격으로 어려운 사람을 보면 먼저 다가가 이야기를 나누고 도움을 전하는 따뜻한 사람이었다고 가족들은 전했다.

백 작가의 동생은 “언니는 글을 쓰고, 글을 통해 사람들과 마음을 나누고 희망의 꿈을 키우길 희망했다”며 “아무도 미워하지 못하는 착한 그 마음을 알기에 이제는 하늘에서 편히 잘 쉬길 바란다”고 말했다.

