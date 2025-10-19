자기 이미지에 관한 질문… ‘셀프 아트’ 전시회

20명의 관객과 10명의 미술작가가 자기 이미지를 성찰하는 특별한 전시회가 열린다. ‘외모 꾸미기 미학과 페미니즘’ 저자 김주현이 기획한 ‘셀프 아트: 자화상, 셀피, AI 퍼포먼스’다. 미술사의 자화상부터 일상의 ‘셀피’에 이르기까지 자기 이미지에 관한 질문을 던진다. ‘셀프 아트’는 푸코의 개념으로 스스로 예술작품처럼 아름답게 살아가는 삶의 실천을 뜻한다.

10월 21일부터 25일까지 서울 동대문 왕십리역사 갤러리 허브에서 열리는 전시 1부, ‘나를 입다: 바디 챌린지 셀피쇼’에서는 관객 퍼포머 20명이 몸을 통해 자기 정체성을 질문한다. 20명의 관객 퍼포머는 전시 두 달 전부터 설문을 통해 모집했으며 나이, 성별, 섹슈얼리티, 인종, 신체스펙, 장애, 병력, 직업 등을 고려하여 선정했다.

이들은 뷰티존, 헤어존, 패션존에서 자기를 확인하고 셀피존과 AI 존에서 이미지의 경계를 넘어 자기와 만나고 소통한다. 각 존에는 메이크업, 헤어, 패션 디자이너와 AI 아티스트가 배치되어 관객의 자기 탐구를 돕는다.

전28일부터 11월 1일까지 열리는 전시 2부 ‘나를 보다: 거울에서 인터페이스’에서는 자기 탐구에 천착해온 30~40대 미술작가 10명의 자화상을 전시한다.

출품작가는 곽인탄(조각), 권민경(포토몽타주), 김송리(설치), 김자영(도예), 남솔(도예), 백주미(단채널비디오), 웁쓰양(회화), 이은경(회화), 조경미(디지털프린트), 최준(회화설치)이다. 이들의 작업은 1부의 전시와 연계하여 자기 이미지의 계보를 묻고 셀피·포스트셀피의 시대를 성찰한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지